الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ختام دورة استراتيجيات التدريس والتعلم بجامعة سوهاج

جانب من التدريب
جانب من التدريب

اختتم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج، فعاليات البرنامج التدريبي عن "استراتيجيات  التدريس والتعلم"، والذي استهدف المدرسين المساعدين و المعيدين من مختلف كليات الجامعة، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إكساب المشاركين مهارة تطبيق الاستراتيجيات المختلفة في التعليم وتقييم وتقويم أدائها، مشيراً إلى أنه تم تطبيق العديد من الأساليب والانشطة والاستراتيجيات التدريبية لتحقيق أهداف البرنامج، التي من أهمها المحاضرات والعروض والعصف الذهنى والمناقشات وورش العمل والمحاكاة وتمثيل الأدوار وغيرها.

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع والمحاضر بالتدريب، أن البرنامج التدريبي تضمن  العديد من المحاور والأهداف التدريبية، ومن أهمها التعريف بإستراتيجيات التدريس والتعلم ودورها الفعّال في العملية التدريسة، ومناقشة أهم الأساليب والأنشطة التدريسية والطريقة الذي تتناسب مع كل أسلوب لتحديد الملائم منها للهدف التدريسي.

وأوضح الدكتور عنبر محمود مدير المركز، أنه شارك بالتدريب 24 مدرس مساعد ومعيد من كليات الجامعة المختلفة، و استمر على مدار يومين بمعدل 10 ساعات تدريب مباشر، شاملاً العديد من الأنشطة والأساليب التدريبية، موضحاً أنه بنهاية البرنامج التدريبي  تم قياس أثر التعلم وتقييم جميع عناصر العملية التدريبية للمدربين والمتدربين والمادة التدريبية، إلى جانب مناخ التدريب وإدارة التدريب، مضيفاً انه حاضر بالبرنامج أيضاً  الدكتورة نادية محمد على مديرة المعهد الفني للتمريض بالجامعة.

كان هنأ الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج الدكتور مصطفى رفعت لصدور قراراً جمهورياً بتعين سيادته اميناً عامًا للمجلس الأعلى للجامعات لمدة 4 سنوات.

وأوضح رئيس الجامعة أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلن عن تعيين الدكتور مصطفي رفعت أستاذ الهندسة المعمارية بجامعة عين شمس، أمينًا عاماً للمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وذلك خلفًا للدكتور محمد لطيف الذي عين رئيسًا تنفيذيًا للمجلس الصحي المصري.

اختتم أدائها آركي ادائه اساليب

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