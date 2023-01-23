الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«قطاع حيوى».. مدبولى: حريصون على سير العمل بمختلف المشروعات بمجال الكهرباء

خلال اجتماع اليوم
خلال اجتماع اليوم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة في الفترة الراهنة.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على الوقوف على سير العمل بمختلف المشروعات في مجال الكهرباء باعتباره قطاعًا حيويًا يرتبط بمختلف مسارات التنمية.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد شاكر الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع الكهرباء والطاقة، وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة، وكذا آخر التطورات في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما تطرق الوزير إلى سير العمل بالمشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع ونقل الكهرباء.
كما تناول الوزير موقف المشروعات، التي تم توقيع اتفاقيات بشأنها على هامش مؤتمر المناخ (COP27) لتنفيذها من خلال عدد من التحالفات العالمية.

واستعرض أحدث جهود تعزيز التعاون الدولي مع عدد من المؤسسات في مجالات بناء القدرات ونقل المعرفة، مشيرًا إلى الخطوات التي تتم في إطار تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية؛ بهدف الاستفادة من قدرات مصر من الطاقة المتجددة.

كما شهد الاجتماع استعراض الدعم المطلوب لهذا القطاع الحيوي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمي، وكذا تغير سعر الصرف.   

COP27 اتفاقيات الهيدروجين الاخضر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الطاقة المتجددة

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