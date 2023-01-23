روبوت متطور من Boston Dynamics يدعم تصميم المنازل

أعلنت عملاق التكنولوجيا الامريكية Boston Dynamics ومقرها في والثام ماساتشوستس عن طرح روبوت متطور من انتاجها يدعم أعمال البناء وتصميم المنازل وقالت انه حان الوقت لروبوت أطلس لاكتساب مجموعة جديدة من المهارات والحصول على التدريب العملي.

روبوت أطلس

ونشرت بوسطن ديناميكس مقطع فيديو للروبوت أطلس وهو يتحرك بكل خفة ورشاقة ويتفاعل مع الأشياء الموجود في محيطه وكيف يعدل حركته للوصول إلى هدفه.

ووفقا لما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية فقد قال أحد المتابعين على الفيديو: "الطريقة التي يمشي بها الروبوت تجعله يبدو متحمسًا للغاية ، لطيفًا جدًا، وقال آخر: "بصراحة ، إنه أمر غريب بعض الشيء ، لكنه رائع ، أن تشاهد روبوتًا يتحرك بسلاسة."

امكانيات أطلس

يتكون أيدي الروبوت أطلس المعدل الجديد من من إصبعين فقط - أحدهما مثبت في مكانه والآخر قابل للتعديل ، لكن اللقطات الجديدة في مقطع الفيديو تظهر قوة أكثر في أيدي الروبوت و قبضة قوية على الأشياء.

كما يُظهر من خلال المقطع أن الروبوت يساعد عامل بناء في الجزء العلوي من مجموعة من السقالات ، حيث يقول العامل البشري "نسيت أدواتي مرة أخرى!" ويساعد أطلس من خلال بناء جسر مؤقت بقطعة من الخشب قبل التقاط حقيبة الأدوات، ثم يعبر أطلس الجسر بالحقيبة قبل أن يرميها إليه

وقالت ديلي ميل: كان تطوير روبوتات بقدرات جسدية تتناسب مع قدراتنا تحديًا مستمرًا ، ولكن يبدو الآن أن أطلس يتجاوز القدرات الجسدية للإنسان العادي.

ووفقا للشركة المنتجة فان أطلس ليس معروضًا للبيع ، بل هو “منصة بحث مصممة لدفع حدود التنقل لكامل الجسم”، تم توسيع قدرات الروبوت تدريجيًا منذ أن تم الكشف عنه لأول مرة في يوليو 2013.

ووفقًا لـ Boston Dynamics ، فإن أطلس هو "إنسان آلي عالي الحركة مصمم للتفاوض على التضاريس الوعرة في الهواء الطلق"، ويهدف بشكل خاص إلى مساعدة خدمات الطوارئ في عمليات البحث والإنقاذ.

كما أصدرت الشركة سابقًا مقاطع فيديو تُظهر حركة أطلس الشبيهة بالإنسان بشكل مخيف ، في إحدى هذه المقاطع يمارس Atlas رياضة الباركور ، وهو الفن الرياضي الذي يتضمن الجري والقفز والتسلق أثناء التنقل في مختلف التضاريس.

وتُظهر مقاطع الفيديو السابقة أيضًا الروبوت وهو يركض حول حقل عشبي ويقفز فوق جذوع الأشجار ويقوم بقلبات خلفية ويقف على ساق واحدة.

Atlas هو أيضًا مجرد واحد من الروبوتات التي أنشأتها Boston Dynamics ، والتي تطلق مقاطع فيديو جديدة لإبداعاتها أثناء العمل.

ولعل أشهر هذه الروبوتات: هو Spot وهو كلب آلي رشيق رباعي الأرجل تم طرحه للبيع لأول مرة في عام 2020 مقابل 75 ألف دولار (حوالي 60 ألف جنيه إسترليني).