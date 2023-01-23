الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

رياضة

صافرة موريتانية وأخرى إثيوبية لإدارة مواجهتى الأهلى أمام الهلال وصن داونز

بيدا داهاني
بيدا داهاني

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن طاقم الحكام الذي سيتولي إدارة مواجهتي الأهلي مع الهلال السوداني وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في إطار الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا (موسم 2022-2023).

وأسند «كاف»، مهمة إدارة مباراة الهلال السوداني، وضيفه الأهلي، إلى طاقم تحكيم موريتاني، بقيادة بيدا داهاني، ويعاونه كل من يوسف محمد، وبونا ندياي (حكمين مساعدين)، وبابكر سار (حكمًا رابعًا).

وحدد «كاف» الساعة الثالثة عصرًا، من يوم الثامن عشر من فبراير المقبل، موعدًا لإقامة مباراة الهلال وضيفه الأهلي، والتي ستقام على ملعب الهلال بأم درمان، وذلك ضمن الجولة الثانية للمجموعة.

من جانبه، أسند «كاف» مهمة إدارة مباراة الأهلي وضيفه صن داونز، إلى طاقم تحكيم إثيوبي، بقيادة الحكم الدولي بامالاك تسيما.

وحدد «كاف»، التاسعة من مساء يوم الخامس والعشرين من فبراير موعدًا لإقامة مباراة الأهلي وضيفه ماميلودي صن داونز، التي ستقام على استاد السلام بالقاهرة، في إطار الجولة الثالثة للمجموعة.

ومن المزمع أن يتم تأجيل مباراة الأهلي وضيفه القطن الكاميروني، والتي كان من المقرر إقامتها بالقاهرة، في الجولة الأولى للمجموعة، نظرًا لمشاركة ممثل الكرة المصرية، في نهائيات كأس العالم للأندية 2022 بالمغرب.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاهلى الهلال صن داونز دورى ابطال افريقيا بامالاك تسيما القطن الكاميروني

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