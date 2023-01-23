الرئيس السيسى يتحدث إلى المواطن: تخوض كفاحًا يوميًا هائلًا

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفال عيد الشرطة الـ71، عن الأزمة العالمية وتداعياتها على المجتمع الدولي، وكيف تأثرت مصر بها.

ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى المواطنين حول تفاصيل تلك الأزمات وتأثيراتها، قائلا: "أعلم أن آثار الأزمة كبيرة وتسبب آلامًا لأبناء الشعب محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، الذين يخوضون كفاحًا يوميًا هائلًا".

الرئيس يوجه الحكومة بتحمل الجزء الأكبر من الأعباء

وشدد على أن الدولة يشغلها تخفيف أعباء تلك التداعيات عن المواطنين، مؤكدًا أن توجيهاته المستمرة للحكومة هي تحمل الجزء الأكبر من التداعيات، ودعم المواطنين في مواجتها.

حضر الرئيس السيسي، صباح اليوم، الإثنين، احتفال عيد الشرطة الـ71، بأكاديمية الشرطة، بحضور وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية.