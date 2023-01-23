«أم الشرطة المصرية».. محطات من حياة الدكتورة ليلى تكلا المُكرمة من الرئيس

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أسر الشهداء خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ71، منهم الدكتورة ليلى تكلا، زوجة البطل عبدالكريم درويش، ومنى ذو الفقار، كريمة البطل صلاح ذو الفقار، والعميد طيار أيمن محمد عديل قايد، نجل البطل محمد عديل قايد، قائد بلوكات النظام بالسويس أثناء المواجهات.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الدكتورة ليلي تكل، في سياق السطور التالية، عقب تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الدكتورة ليلي تكلا هي المُلقبة بـ"أم الشرطة المصرية"، وذلك لدفاعها الدائم عن رجال الشرطة، وما يقدموه للبلاد من تضحية لأرواحهم لحماية البلد، والحفاظ على أمنها وأمانها، كما أنها أرملة الدكتور عبدالكريم درويش، أحد أبطال معركة الإسماعيلية، والذي لقب بـ"أبو الشرطة العصرية في العالم العربي".

اسمها بالكامل ليلى إبراهيم تكلا، ابنة إبراهيم تكلا، والتي حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة "القاهرة" في خمسينات القرن الماضى، ثم أتبعه ماجستير من جامعة "كاليفورنيا"، ثم الدكتوراه من جامعة "نيويورك".

وتقلدت "كيلا" منصب عضو مجلس الشعب في دورة 1987:1990، وتعمل كسياسية، ومؤلفة، ومروج للعلاقات بين المسلمين والمسيحيين بإيجابية، كما أنها حصلت على العديد من المناصب والأعمال الهامة من بينها أستاذ القانون والإدارة ومستشار قانوني، ورئيس صندوق الأمم المتحدة التطوعى للتعاون الفني في مجال حقوق الإنسان، ورئيس الاتحاد المصرى للمحاميات، وعضو مجلس إدارة مكتبة الإسكندرية، وعضو اللجنة التنفيذية للمجلس القومي للمرأة، وأول سيدة تنتخب رئيسة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصرى، وعضو باللجنة التنفيذية لاتحاد برلمانات العالم، وأول امرأة في العالم تنتخب رئيسة لجلسة من جلسات هذا الاتحاد، وعضو في المجلس المصري للشئون الخارجية، واختيرت عضواً في «المفوضية الدولية للثقافة والتنمية»، وانتُخبت لرئاسة لجنة الخبراء لإنشاء مراكز ومؤسسات تنمية المرأة من أجل المجتمع.