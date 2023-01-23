الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وكيل الأزهر يلتقى وفد وزارة الأوقاف العمانية لبحث التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفدًا من وزارة الأوقاف والشئون الدينية العمانية برئاسة الدكتور أحمد بن سعود، الأمين العام بمكتب المفتي العام لسلطنة عمان، اليوم الإثنين، بمشيخة الأزهر الشريف، لبحث أوجه التعاون العلمي والدعوي والثقافي المشترك.

وخلال اللقاء، أكد وكيل الأزهر الشريف على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الأزهر وسلطنة عمان، وجهودهما المثمرة التي تعكس الرؤية الإسلامية المشتركة، للقضايا والتحديات المعاصرة التي تواجهها الأمة، مشيدًا بدور سلطنة عمان في دعم العلم والمعرفة، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

من جانبه أعرب الدكتور أحمد بن سعود، الأمين العام بمكتب المفتي العام لسلطنة عمان، عن تقديره للأزهر الشريف، وللدور الكبير الذي يقوم به أساتذته وعلماؤه في نشر صحيح الدين، وتعزيز الهوية العربية والإسلامية، مشيرًا إلى أن الأزهر له مكانة كبيرة في قلوب العمانيين، وأن علماءه كانوا خير سفراء لمصر والأزهر، نقلوا العلم الحصين والحضارة لإخوانهم في عُمان.

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