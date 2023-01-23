الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حل امتحان العلوم للصف الثالث الاعدادي 2023 الترم الأول

الصف الثالث الاعدادي
الصف الثالث الاعدادي

حرص طلاب الشهادة الإعدادية مع انتهاء امتحان مادة العلوم أمس، على معرفة حل امتحان العلوم للصف الثالث الإعدادي 2023 في الفصل الدراسي الأول، ، لكي يتمكن الطالب من الوصول للإجابة الصحيحة والنموذجية التي عبرها يتاح له الحصول على الدرجات النهائية.

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حل امتحان العلوم للصف الثالث الإعدادي 2023

ويستعرض “الدستور” حل امتحان مادة العلوم لطلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة القليوبية الترم الأول 2023.

وأشار قطاع عريض من الطلاب، إلى صعوبة بعض أسئلة امتحان مادة العلوم التي قد تطلبت المزيد من التركيز من أجل الوصول إلى الإجابة الصحيحة.

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إجابة امتحان العلوم تالتة إعدادي الترم الأول القليوبية 2023

جاءت إجابات امتحان مادة العلوم للصف الثالث الإعدادي في الترم الأول بمحافظة القليوبية على النحو الآتي:

1- (م/ ث)

2- (الهيدروجين والهيليوم)

3- (28 سم)

4- ( ميتوزي)

( ب )

1- (طول النظر)

2- (صفر)

3- (المياه البيضاء)

4- (الأنشطار الثنائي البسيط)

( ج )

1- (السنترومير)

2- (الطور النهائي)

إجابة السؤال الثاني:

1- (الكيمة القياسية)

2- (عدسة مقصرة)

3- ( ظاهرة العبور)

4- (الكون)

( ب )

1- (المسافة بين الجسم والصورة = 6 م)

2- (خليتان)

3- (4 خلايا بكل منها)

4- (6 م / ث)

يمكنك مطالعة باقي الإجابات للامتحان عبر الصور التالية التي سوف تتضمن حل كافة الأسئلة المختلفة، للتعرف عليها ويكون بذلك تستطيع التحديد لدرجة التقريبية التي سوف يتم الحصول عليها.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الجيزة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023

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جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023 بمحافظة القليوبية 

  • الثلاثاء 17 من يناير 2023: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9 حتى الساعة 11:30 صباحًا.
  • الأربعاء 18 من يناير 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحًا - التربية الفنية من 11:30 حتى 1:30 مساءً.
  • يوم السبت 21 من يناير 2023: امتحان اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحًا - كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 11:30 حتى 12:30.
  • الأحد 22 من يناير 2023: امتحان مادة العلوم من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحًا - اللغة الأجنبية الثانية من 11:30 حتى 1 مساءً - التربية الرياضية من 11:30 حتى 12:30 مساءً.
  • يوم الاثنين 23 من يناير 2023: امتحان مادة الهندسة من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحًا.
  • الثلاثاء 24 من يناير 2023: امتحان مادة الجبر والإحصاء من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحًا.
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