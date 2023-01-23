حل امتحان العلوم للصف الثالث الاعدادي 2023 الترم الأول

حرص طلاب الشهادة الإعدادية مع انتهاء امتحان مادة العلوم أمس، على معرفة حل امتحان العلوم للصف الثالث الإعدادي 2023 في الفصل الدراسي الأول، ، لكي يتمكن الطالب من الوصول للإجابة الصحيحة والنموذجية التي عبرها يتاح له الحصول على الدرجات النهائية.

حل امتحان العلوم للصف الثالث الإعدادي 2023

ويستعرض “الدستور” حل امتحان مادة العلوم لطلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة القليوبية الترم الأول 2023.

وأشار قطاع عريض من الطلاب، إلى صعوبة بعض أسئلة امتحان مادة العلوم التي قد تطلبت المزيد من التركيز من أجل الوصول إلى الإجابة الصحيحة.

إجابة امتحان العلوم تالتة إعدادي الترم الأول القليوبية 2023

جاءت إجابات امتحان مادة العلوم للصف الثالث الإعدادي في الترم الأول بمحافظة القليوبية على النحو الآتي:

1- (م/ ث)

2- (الهيدروجين والهيليوم)

3- (28 سم)

4- ( ميتوزي)

( ب )

1- (طول النظر)

2- (صفر)

3- (المياه البيضاء)

4- (الأنشطار الثنائي البسيط)

( ج )

1- (السنترومير)

2- (الطور النهائي)

إجابة السؤال الثاني:

1- (الكيمة القياسية)

2- (عدسة مقصرة)

3- ( ظاهرة العبور)

4- (الكون)

( ب )

1- (المسافة بين الجسم والصورة = 6 م)

2- (خليتان)

3- (4 خلايا بكل منها)

4- (6 م / ث)

يمكنك مطالعة باقي الإجابات للامتحان عبر الصور التالية التي سوف تتضمن حل كافة الأسئلة المختلفة، للتعرف عليها ويكون بذلك تستطيع التحديد لدرجة التقريبية التي سوف يتم الحصول عليها.

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