الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

64 مدرسة بتكلفة 345 مليون جنيه.. خريطة أعمال تطوير مدارس الدقهلية خلال 2022

مدارس الدقهلية
مدارس الدقهلية

يعد تطوير القطاع التعليمي من اهم الملفات التي عملت عليها الدولة المصرية منذ سنوات واستكمالا لمسيرة انجازات الجمهورية الجديدة في عهد الرىيس عبد الفتاح السيسي.

انشاءات جديده تنضم القطاع التعليمي، واحلال وتجديد عدد من المدارس بكافة اداراتها طفرة تعليمية جديده تشهدها محافظات الجمهورية ولمحافظة الدقهلية نصيب من هذا.

ليكون الاجمالي خلال عام 2022، للقطاع التعليمي في محافظة الدقهلية إنشاءات جديده وإحلال وتجديد وتطوير 64 مدرسة وإدارة تعليمية بتكلفة تقديرية 345 مليون جنيه وذلك بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

مدرسة ديرب الخضر الإعدادية

وتشمل خطة التطوير مدرسة ديرب الخضر الإعدادية التابعة لمركز ومدينة بنى عبيد، بدءا من نوفمبر لعام 2021، لتطويرها واعاده تاهيليها بالكامل وذلك على مساحة 1600م2 مربع ومكونة من 12 فصلاً تعليمياً، بتكلفة اجمالية 8.5 مليون جنيه.

مدرسة الشهيد نقيب محمد المتولي للتعليم الأساسي

وبتكلفة 7,5 مليون جنيه، شمل التطوير مدرسة الشهيد نقيب محمد المتولي للتعليم الأساسي بقرية ميت طريف في مركز دكرنس وذلك على مستوى مساحة 1850 متر مربع ومكونة من 11 فصل تعليمي.

مدرسة الشهيد نقيب محمد المتولي للغات

وواصل التطوير خطته في القطاع الثاني من مدرسة الشهيد نقيب محمد المتولي لقسم الغات، بقرية ميت طريف في مركز دكرنس علي مساحة 1850 متر مربع ومكونة من 11 فصل تعليمي بتكلفة 10 مليون جنيه.

خطة التطوير للقطاع التعليمي في مختلف المدارس بمحافظة الدقهلية على مستوى مدنها وقراها للنهوض الرعاية التعليمية لأبناء المحافظة والعمل على ازمات تقليل كثافات الفصول لتحقيق أفضل جودة فى سير العملية التعليمية على مستوى المراحل التعليمية المختلفة.

الدقهلية ديرب نجم مدارس القطاع التعليمي وزارة التربية والتعليم

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