الإثنين 23 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس السيسى: «محدش يقدر يغلبنا وصبرنا كتير عشان مندخلش صراع مع حد»

الرئيس السيسي من
الرئيس السيسي من الاحتفالية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي "إحنا صبرنا صبر كبير جدا عشان مندخلش صراع مع حد وحاولنا كتير عشان مندخلش في مواجهة، ولكن مش إحنا اللي منجحناش إنما هما اللي منجحوش".

وأضاف خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة الـ 71: "تصوروا إنهم هيقدروا يهدوا مصر، دايما بقول محدش يقدر يغلب دولة ويضيع شعب".

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل عيد الشرطة الـ71، ويرافقه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية، بأكاديمية الشرطة.

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