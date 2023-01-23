برلمانية: بطولات وتضحيات الشرطة المصرية سطرها التاريخ بحروف من نور

هنأت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وضباط وجنود وأفراد رجال الشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة الـ 71، مضيفة أنهم يبذلون كل جهدهم في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن.

وأكدت عليش، في بيان لها اليوم، أن بطولات الشرطة المصرية على مدار السنوات الماضية سطرها التاريخ بحروف من نور، فرجالها دائما يؤدون واجبهم الوطني بأمانة وإخلاص، ويبذلون قصارى جهدهم لحفظ أمن واستقرار مصر مهما كلفهم الأمر، مشيدة بالدور الكبير لرجال الشرطة في مواجهة الإرهاب الأسود الغاشم، وتضحيات أبطال الشرطة التي ستظل عالقة في قلوب وعقول المصريين مهما مر الزمان.



وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه في مثل هذا اليوم 25 يناير 1952 يستعيد فيه جميع المصريين ذكرى ملحمة وطنية وبطولية سطرها التاريخ، ونستلهم منها القدوة والوطنية والفداء وحب الوطن للأجيال الحالية والقادمة بأن رجال الشرطة كانوا وما زالوا وسيكونون نموذجًا وطنيًا فريدًا يحتذى به، والاحتفال بهم في هذا اليوم بمثابة رسالة شكر وعرفان بما قدمه رجال الشرطة الأوفياء على مدار تاريخهم في سبيل الحفاظ على الدولة.

ولفتت النائبة إلى أن الشرطة المصرية هي صمام الأمن والأمان التي تصدت لقوى الشر والظلام ونجحت في إفشال كل المخططات الإرهابية التي كانت تُحاك ضد الدولة المصرية والنيل من مقدرات شعبها.