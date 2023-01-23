النيابة تصرح بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر سقوطه من شرفة شقته بالبساتين

صرحت نيابة البساتين الجزئية بدفن شاب لقي مصرعه إثر سقوطه من شرفة شقته بأحد العقارات السكنية بنطاق دائرة القسم، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

ورجحت التحريات الأولية، أن الشاب اختل توازنه وسقط من شرفة شقته أثناء تثبيت حبل الغسيل ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

تلقى قسم شرطة البساتين إشارة من أحد المستشفيات تفيد باستقبالها شاب مصاب بكسور ونزيف وكدمات متفرقة بجسده إثر سقوطه من شرفة شقة الأسرة وتوفى أثناء إسعافه وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال أسرة الشاب، قالوا إنه سقط من شرفة الشقة، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.