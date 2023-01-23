الإثنين 23 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر سقوطه من شرفة شقته بالبساتين

جثة
جثة

صرحت نيابة البساتين الجزئية بدفن شاب لقي مصرعه إثر سقوطه من شرفة شقته بأحد العقارات السكنية بنطاق دائرة القسم، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

ورجحت التحريات الأولية، أن الشاب اختل توازنه وسقط من شرفة شقته أثناء تثبيت حبل الغسيل ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

تلقى قسم شرطة البساتين إشارة من أحد المستشفيات تفيد باستقبالها شاب مصاب بكسور ونزيف وكدمات متفرقة بجسده إثر سقوطه من شرفة شقة الأسرة وتوفى أثناء إسعافه وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال أسرة الشاب، قالوا إنه سقط من شرفة الشقة، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البساتين دفن جثة شاب نيابة البساتين جثة شاب مصرع

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

حبس مساعدة الفنانة منة فضالي لاتهامها بسرقة مجوهرات دينا الشربيني

الرئيس السيسى: تحية اعتزاز لأسر الشهداء الذين قدموا أرواح أبنائهم فداء للوطن

الرئيس السيسى: «لو الجماعات الإرهابية كانت قدرت علينا كانوا دبحونا»

شريهان ضيف شرف بأحد مسلسلات السباق الرمضاني المقبل 2023

وزير الداخلية: حوّلنا السجون العمومية إلى مراكز نموذجية للإصلاح والتأهيل

انجازات عظيمة و مصير مؤلم.. تقرير أمريكي يكشف أبرز أسرار كليوباترا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

ماجد حبته

ألبانى فى معرض الكتاب!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

جمال-أسعد

الرموز بين التقديس والازدراء

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعطاء الأجيال

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

صور

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية أصدر وزير الدفاع الاسرائيلى قرارًا بإزالتها

شملت «الضم» واقتحام الأقصى.. 4 رسائل من السفير الأمريكي بإسرائيل إلى «حكومة نتنياهو»

ارتفاع أسعار السلع فى إسرائيل.. وتحذيرات من فشل صناعة المواد الغذائية