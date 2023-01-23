الإثنين 23 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز مدير مطبعة بدون ترخيص في عين شمس

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة عين شمس، بحجز مدير مطبعة بدون ترخيص لاتهامه بحيازة مطبوعات لمكملات غذائية بدون توثيق من أصحابها 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

 

وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مدير مطبعة- كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبحوزته 10,000 فرخ كرتون مدون عليهم أسمى علامتى تجارية ) لاستخدامهم فى تغليف مكملات غذائية "بدون ترخيص أو توثيق من أصحاب الحقوق".

 

وبمواجهته أيد ما سبق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عين شمس نيابة عين شمس حجز مدير مطبعة مكملات غذائية مباحث القاهرة

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وائل لطفي

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