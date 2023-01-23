الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التأمين الصحى توافق على إضافة 12 عقارًا لقائمة «الأدوية الأساسية المنقذة للحياة»

الأدوية
الأدوية

وافقت اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي الشامل، على إدراج 12 عقارًا لقائمة الأدوية الأساسية المُنقِذة للحياة، وبهذا يكون تم استكمال كل قائمة الأدوية المنقذة للحياة بكل مراكز ووحدات طب الأسرة ومستشفيات هيئة الرعاية الصحية، والتي بموجبها يتم تقديم تلك الحزمة العلاجية لكافة منتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات تطبيق المنظومة. 

ونوه الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى اعتماد خطة تشغيل مستشفى المسلة بمحافظة أسوان، واعتماد البرنامج الوظيفى للمستشفى كمستشفى متعدد التخصصات، يقدم 14 خدمة رعاية ثانوية، لمنتفعي المنظومة الجديدة بالمحافظة، فيما تم تحويل البرنامج الوظيفي لمستشفى الرمد بمحافظة أسوان لتصبح مستشفى جراحة العيون والجراحات الدقيقة، وذلك لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان.

ومن جانبها أشارت الدكتورة مي فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، أنه يجري تعديل لائحة تسعير الخدمات الطبية، بما يخدم منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدة سعي هيئة التأمين الصحي الشامل لتقديم سياسة مرنة وجاذبة للقطاع الخاص.

وأعلن الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن أن هيئة الاعتماد والرقابة اعتمدت معايير خاصة بتسجيل مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان، بما يسهم في وضع معايير موحدة لاعتماد تلك المراكز، وهو ما يضمن إحكام الرقابة على المنشآت الصحية النفسية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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التأمين الصحى توافق على إضافة 12 عقارًا لقائمة «الأدوية الأساسية المنقذة للحياة»

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