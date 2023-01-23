الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التأمين الصحى» تحدد إطارًا زمنيًا للتشغيل التجريبى والرسمى للمنظومة بالمحافظات

التأمين الصحي
التأمين الصحي

وجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية رئيس تنسيقية التأمين الصحي الشامل، بتحديد مدة زمنية بينية لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 9 أشهر، في الفترة ما بين التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بأي محافظة، والتشغيل الرسمي للمنظومة بذات المحافظة، مشيرًا إلى أنه بدءًا من التشغيل التجريبي تلتزم هيئة الرعاية الصحية بتقديم كل الخدمات الطبية لمنتفعي المنظومة الجديدة، بينما التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل للمنظومة بالمحافظة تقوم فيه هيئة التأمين الصحي الشامل بتجميع الاشتراكات من منتفعي المنظومة الجديدة، باعتبارها الجهة المنوطة بالتمويل داخل نظام التأمين الصحي الشامل الجديد.

وكلف رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال اجتماع اللجنة التنسيقية، بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن هيئات "الرعاية الصحية، التأمين الشامل، الاعتماد والرقابة الصحية"، إضافة إلى ممثلين عن كل من وزارة الصحة والسكان، هيئة التأمين الصحي القديم، والعلاج على نفقة الدولة، وزارة المالية، وزارة التخطيط، والجهاز المركزي التنظيم والإدارة، وذلك لإعداد تصور دليل للتشغيل التجريبي والرسمي لمحافظات التأمين الصحي الشامل طبقًا للتطبيق المرحلي للمنظومة الجديدة، كما وجه رئيس هيئة الرعاية الصحية، بتحديد اختصاصات الوزارات والجهات ذات الصلة، وذلك فور تفعيل قرار نقل تبعية الأصول لهيئة الرعاية الصحية، بهدف تسريع وتيرة العمل بالمنظومة الجديدة.

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«التأمين الصحى» تحدد إطارًا زمنيًا للتشغيل التجريبى والرسمى للمنظومة بالمحافظات

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