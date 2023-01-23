مع أولى أيام شهر رجب يشغل بال الكثير من المواطنين الحديث حول حكم صيام أول أيام شهر رجب وتواريخ الأيام البيض في تلك الفترة، فقد قامت دار الإفتاء المصرية باستطلاع أمس الهلال لشهر رجب المحرم لكي يكون اليوم الإثنين الموافق 23 من يناير 2023، وهو غرة شهر رجب بعام 1444.

حكم صيام أول أيام شهر رجب 1444

وتعرض “الدستور” في هذه السطور حكم صيام أول أيام شهر رجب وتواريخ الأيام البيض، وبهذه المناسبة الطيبة سننقل لكم رأي دار الإفتاء لحكم صيام أول رجب، وبعض الأعمال المستحبة من أجل جلب الخير والبركة بهذه الأيام المباركة.

وقبل أن نوضح لكم الحكم لصيام أول رجب، لابد حاليا من التنويه أن شهر رجب يكون الشهر السابع بالتقويم الهجري، ويكون واحد من أحد الأشهر الحرم المعظمة بالله والمحرم فيها القتال وكما جاء في الآية الكريمة:

“يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ”.

وفيما سوف يتعلق بـالصيام في أول رجب فهو سيكون من الأمور المستحسنة وخاصة مع التوافق لأول رجب مع “يوم الإثنين”، والذي قد كان سوف يحرص النبي على صيامه بكل أسبوع.

ووفقا لـ دار الإفتاء المصرية بمصر، فمن المستحب الصيام لأول رجب أو لأي وقت منه كما سيستحب الصيام في غيره من هذه الشهور، ولأن الصيام في سبيل الله قال عنه "النبي صلى الله عليه وسلم:

“من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا”.

ولكن وفي المقابل فإن يكون صيام شهر رجب كاملا، يعد هو من الأمور التي لم يرد بها نص قرآني أو حديث نبوي ليحث على صيامه كاملا ويكون بالتالي فهو أمر مكروه.

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ما هي أيام الصيام في شهر رجب؟

يتساءل الكثير من المسلمين خلال هذه الأيام الماضية ما هي أيام الصيام بشهر رجب؟ فمن السنن المستحبة أن سيصوم المسلم في يومي الاثنين والخميس، أو في الثلاثة أيام البيض التي ستتوسط الشهر، (أيام 13، 14، 15 من كل شهر عربي).