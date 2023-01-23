تقديم 2746 مشروع تنموي وقروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشي بالغربية

قدمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، 2746 مشروع تنموي متمثلة في قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشي، للأسرة الأكثر احتياجا بمراكز ومدن المحافظة، تماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما يقدمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خدمات إنسانية، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية بمراكز المحافظة، في إطار توجهات الدولة، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح أحمد حمدي عبدالمتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية أنه تم التوزيع على الشباب غير القادر ومعدومي الدخل من مراكز وأبناء المحافظة المختلفة، لافتا إلى أن ما تقوم به المديرية هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كافة فئات المجتمع خاصة غير القادرين، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة، بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة منها في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.