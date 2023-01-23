الإثنين 23 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تقديم 2746 مشروع تنموي وقروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشي بالغربية

المشاريع
المشاريع

قدمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، 2746 مشروع تنموي متمثلة في قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشي، للأسرة الأكثر احتياجا بمراكز ومدن المحافظة، تماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما يقدمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خدمات إنسانية، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية بمراكز المحافظة، في إطار توجهات الدولة، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح أحمد حمدي عبدالمتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية أنه تم التوزيع على الشباب غير القادر ومعدومي الدخل من مراكز وأبناء المحافظة المختلفة، لافتا إلى أن ما تقوم به المديرية هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كافة فئات المجتمع خاصة غير القادرين، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة، بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة منها في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.

تقديم اللجنة العليا مشروع تنموي متمثلة قروض وتسليم أكشاك ومواشي بالغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

حبس مساعدة الفنانة منة فضالي لاتهامها بسرقة مجوهرات دينا الشربيني

الرئيس السيسى: تحية اعتزاز لأسر الشهداء الذين قدموا أرواح أبنائهم فداء للوطن

الرئيس السيسى: «لو الجماعات الإرهابية كانت قدرت علينا كانوا دبحونا»

شريهان ضيف شرف بأحد مسلسلات السباق الرمضاني المقبل 2023

وزير الداخلية: حوّلنا السجون العمومية إلى مراكز نموذجية للإصلاح والتأهيل

انجازات عظيمة و مصير مؤلم.. تقرير أمريكي يكشف أبرز أسرار كليوباترا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

ماجد حبته

ألبانى فى معرض الكتاب!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

جمال-أسعد

الرموز بين التقديس والازدراء

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعطاء الأجيال

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

صور

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية أصدر وزير الدفاع الاسرائيلى قرارًا بإزالتها

شملت «الضم» واقتحام الأقصى.. 4 رسائل من السفير الأمريكي بإسرائيل إلى «حكومة نتنياهو»

ارتفاع أسعار السلع فى إسرائيل.. وتحذيرات من فشل صناعة المواد الغذائية