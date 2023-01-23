الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد انتهاء شهادة 25% في بنكي مصر والأهلي المصري والقاهرة

جريدة الدستور

مع قرب انتهاء شهر يناير يسعى الملايين من المواطنين على معرفة موعد انتهاء شهادة ٢٥٪ في بنكي مصر والأهلي عبر جوجل، حيث يعتزم بنك مصر والبنك الأهلي المصري على إيقاف شهادات 25% في نهاية الشهر الجاري، وذلك عقب تحقيق حصيلة نقدية بمبلغ 340 مليار جنيه، وذلك منذ أول أيام الطرح في يوم الأربعاء 4 يناير 2023.

موعد انتهاء شهادة 25% في بنكي مصر والأهلي

وتقدم “الدستور” في التقرير التالي موعد انتهاء شهادة ٢٥٪ في بنكي مصر والأهلي، وبعض من الشهادات المتاحة في عدد من البنوك.

عائد شهادات بفائدة 25%

وكان بنك مصر والبنك الأهلي المصري قاما بتحجيم معدلات التضخم في داخل البلاد الإعلان عن كافة عائدات جديدة ستتراوح ما بين 22.5% لدورية صرف شهري وبنسبة 25% في نهاية فترة الشهادة، لمدة سنة واحدة.

شهادات البنك الأهلي المصري

فيما قد جاءت حصيلة شهادات العائد الشهري والبالغ 22.5% بالبنك الأهلي المصري نحو قيمة 117 مليار و997 مليون و656 ألف جنيه ويكون من إجمالي الحصيلة لكافة شهادات الـ 25% البالغة قيمة 215 مليار.

شهادات بنك القاهرة

وطرح بنك القاهرة في الأسبوع الماضي شهادات بقيمة الـ25% وتكون تحت مسمي «جولد السنوية»، وذلك يكون تحت سعر عائد مبلغ 22.55% شهري وقيمة 25% أثناء الاستحقاق، لمدة سنة واحدة، وتكون حد أدنى للشراء 1000 جنيه وأيضا مضاعفات الألف بدون حدود قصوى للربط وتكون من جانب العميل، وذلك مع إمكانية الإقتراض بنسبة حوالي 90% من قيمتها.

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موعد انتهاء شهادات ٢٥٪ 

وكشف الإتربي عن موعد الإيقاف لشهادات الـ25 منوهاً إلى أنها حققت هدف مطلوب جراء طرحها وجاري التحديد لنهاية فترة الشراء في الأيام القليلة القادمة وتكون بحد أقصى نهاية الشهر الحالي.

وأعلن البنك الأهلي المتحد عن العودة لكافة شهادات الـ18% بسنوات ربط وستصل إلى ثلاث سنوات، ويكون سعر عائد سيتراوح ما بين 17.25% شهري ثابت، ونسبة 17.5% ربع سنوي، وقيمة 17.65% نصف سنوي، ونسبة 18% عائد سنوي، وتكون بحد أدني للشراء مبلغ 5000 جنيه مع الاقتراض بنحو حوالي 95% من قيمة الشهادة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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