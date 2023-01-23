«عن المناخ».. إصدارت حديثة تناقش القضية في معرض القاهرة الدولي للكتاب

تحتل قضية التغير المناخي وآثارها الراهنة والمستقبلية صدارة اهتمامات الباحثين والمتخصصين في العالم أجمع، وقد تنبّه الباحثون العرب للقضية في دراساتهم وكتبهم، التي نُشرت حديثًا وتتعرض لجوانب مختلفة من الموضوع.

المناخ قضية القرن

عن مؤسسة “الولاء للنشر والتوزيع" صدر للباحث في السياسات المناخية حسام الدين محمود، كتاب بعنوان "المناخ قضية القرن"، والذي يرصد فيه ما تحقق من مؤتمرات واتفاقيات في العقود الأخيرة حول المناخ.

يبحث الكتاب في عدد من الموضوعات المتعلقة بالمناخ ومنها المشروعات الخضراء التي قدمتها منظمات المجتمع الدولي، والمبادرات المجتمعية ذات الصلة، وقضايا الاحتباس الحراري والتصحر والهجرة بسبب المناخ.

التغيرات المناخية.. الأسباب.. الأدلة.. المواجهة

أصدرت الهيئة المصرية العامة كتاب "التغيرات المناخية.. الأسباب.. الأدلة.. المواجهة" لعواد حامد موسى.

يشير المؤلف في مقدمة كتابه إلى أن الكرة الأرضية قد تعرضت خلال فترات مختلفة من التاريخ إلى تغيرات بيئية جوهرية أثرت في الكائنات الحية بشكل حاد، فبينما كانت بعض التغيرات التي حدثت ببطء تسمح بالتأقلم إما استنادًا إلى التركيب الوراثي أو الانتقال إلى مناطق أخرى ملائمة، ففي حالة التغيرات السريعة والمفاجئة زادت صعوبة التأقلم وانخفض إلى حده الأدنى.

تغُير المناخ.. الطبيعة عندما تغضب

صدر عن دار "أخبار اليوم" كتاب لأحمد أنور شاهين أستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية ومحمد أحمد شاهين أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، يحمل عنوان "تغيُر المناخ.. الطبيعة عندما تغضب".

ويتعرض الكتاب للتحديات التي تواجه العالم بسبب الثورة الصناعية التي نجم عنها ارتفاع في نسب انبعاثات الكربون، وبالتالي ظاهرة الاحتباس الحراري التي قادت إلى زيادة الكوارث الطبيعية وانتشار الحرائق والفيضانات والجفاف.

ويضم الكتاب استراتيجية مصر الوطنية لمواجهة تغير المناخ 2050 والتي تشمل؛ تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، وتحسين إدارة العمل في المجال، فضلًا عن تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي والمعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ .

المناخ وأثره على الزراعة فى مصر

عن الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، صدر كتاب "المناخ وأثره على الزراعة فى مصر" لعبلة عبد الرحمن الشيخ.

ويرصد الكتاب أثر التغير المناخي على الزراعة في مصر، وتأثيره السلبي على المحاصيل كمًا وكيفًا وخصوصًا القطن. وتوصي الكاتبة بأهمية زيادة الإنتاجية من القطن مع مراعاة الحفاظ على البيئة والمعدلات والمواصفات العالمية للتصدير باتباع سياسة التكيُّف مع التقلب المُناخي.

التغير المناخي وأثره على الصراعات الداخلية في دول شرق أفريقيا

عن دار "العربي للنشر والتوزيع" صدر كتاب "التغير المناخي وأثره على الصراعات الداخلية في دول شرق أفريقيا: دراسة حالة إثيوبيا والسودان والصومال وكينيا"، للباحثة نسرين الصباحي.

يقدم الكتاب مدخلًا جديدا لدراسة الصراعات الأفريقية من المنظور البيئي، وهو منظور غير معتاد في تحليل وفهم الصراعات في أفريقيا التي ترتكز معظم التحليلات حولها على الجانب السياسي والصراعات الدولية على وجه الخصوص.

يلفت الكتاب إلى دور العوامل ذات الطبيعة العالمية في تفجير الصراعات الداخلية في شرق أفريقيا واستدامتها، وعلى رأسها التغير المناخي الذي تسبب في إدامة الصراعات وتعقيدها.

تحدي القرن.. البيئة والتغير المناخي

صدر عن دار العبيكان كتاب "تحدي القرن..البيئة والتغير المناخي" لصالح التويجري. يناقش الكتاب دور التغير المناخي والتدهور البيئي، الذي بدأ مع الثورة الصناعية وتسبب في الاحتباس الحراري، في تهديد وجود الإنسان والكائنات الأخرى على سطح الكوكب.