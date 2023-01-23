افتتاح ورشة عمل لقواعد أخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط

أكدت الدكتورة مها غانم القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على تحقيق رؤية اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بالجامعة لتعزيز وضمان نزاهة وأمانة البحوث العلمية بالجامعة والحفاظ على حقوق أطراف العملية البحثية.

وأضافت رئيس جامعة أسيوط على أهمية دور اللجنة والتي صدر قرار إنشاؤها في يناير 2022م مواكبةً للتوجهات العالمية بضرورة مراجعة خطط وبروتوكولات البحوث أخلاقياً عن طريق لجان مختصة قبل البدء في تنفيذها وذلك بهدف تحسين تصنيف الجامعة عالمياً وما يترتب عليه من آثار إيجابية علمياً وأكاديمياً واقتصادياً.

جاء ذلك خلال افتتاحها ورشة عمل اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بالجامعة لتعريف القائمين على اللجان الفرعية لأخلاقيات البحث العلمي بكليات الجامعة بآليات العمل بها، وحاضر فيها الدكتور محمود عبد العليم مقرر اللجنة، بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة.

وأوضح الدكتور محمود عبد العليم أن اللجنة تتكون من 19 عضو من كليات الطب والهندسة والعلوم والطب البيطري والصيدلة والآداب والزراعة تم اختيارهم وفق المعايير الدولية لتشكيل لجان أخلاقيات البحث العلمي وجميع أعضاء هذه اللجان من غير المتقلدين لمناصب إدارية بالجامعة، ومن ضمن أهدافها إلى جانب حماية النزاهة والحقوق، منع السلوك السيئ في البحث العلمي، ونشر ثقافة أخلاقيات البحث العلمي وزيادة الوعي بها لدى القائمين على البحث العلمي والمشاركين فيه.

وأشار إلى أن الهدف من الورشة هو تحديد اختصاصات اللجان الفرعية لأخلاقيات البحث العلمي بالكليات وتعريف القائمين عليها بآليات العمل بها وباللوائح الفرعية التي يتم العمل بها بما يتفق مع لائحة اللجنة المركزية، حيث تختص اللجان الفرعية بمراجعة واعتماد الأبحاث وفقاً لأدلة النزاهة البحثية الصادرة عن اللجنة المركزية وكذلك وفقاً للمواثيق الدولية في مجال التخصص، كما تختص بدراسة حالات عدم الأمانة البحثية التي ترد إليها، وغيرها.