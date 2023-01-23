«فقد يديه الاثنتين».. أحد أبطال المرفقعات: «هاقوم بواجبى مهما حصلى»

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي لقصص حقيقية عن أبطال رجال الشرطة من رجال المفرقعات، والذين استشهدوا في الذكرى الأولى لثورة 30 يونيو 2014 على يد الإرهاب الغادر.

واستشهد كل من المقدم أحمد عشماوي، والمقدم محمد لطفي، أثناء محاولة تفكيك عبوة ناسفة، كما أصيب المقدم طارق عبدالوهاب ببتر كامل ليديه الاثنتين.

وصعد على المسرح البطل المقدم طارق عبدالوهاب، موجهاً التحية لشعب مصر، كما طالب بأن يعود إلى خدمة وطنه عقب شفائه من جديد ليكمل مسيرته في الدفاع عن أرض الوطن.

وقال طارق عبدالوهاب، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ71 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إنه وزملاءه لم يترددوا لحظة في مواجهة أعداء الوطن، مضيفا: "صحيح فقدت إيديا لكن مفقدتش انتمائي لوطني".

وأضاف: "لسه قلبي بينبض بحب بلدي، ولسه لساني بيهتف تحيا مصر، ولو اتطلب مني أقوم بواجبي وتحصلي الإصابات ألف مرة هاقوم بواجبي".

وتابع: "أتمنى لما أتعافى أرجع أخدم وطني لأنها أم الدنيا وهتفضل قد الدنيا.. وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي لأكاديمية الشرطة لحضور حفل عيد الشرطة الـ71، يرافقه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية.



