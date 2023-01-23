جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023 وضوابط الامتحانات
مع بدء امتحانات الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات حرص الكثير من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023 عبر محرك جوجل، فمن الجدير بالذكر أن الامتحانات بدأت بمحافظة القاهرة في يوم الأربعاء الماضي الموافق 18 يناير 2023، وإلى يوم الأربعاء 25 يناير في الشهر ذاته.
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023
وفي السطور التالية، يستعرض « الدستور»، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الفصل الدراسي الأول 2023 بمحافظة القاهرة، وضوابط عقدها، طبقا لما أعلنه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي.
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة القاهرة
يأتي جدول الامتحانات لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023 بمحافظة القاهرة، كالتالي:
- يوم الأربعاء الموافق 18 من يناير 2023: امتحان مادة اللغة العربية وامتحان مادة الدين.
- يوم السبت الموافق 21 من يناير 2023: امتحان مادة الدرسات الاجتماعية وامتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
- يوم الأحد الموافق 22 من يناير 2023: امتحان مادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الفنية
- يوم الإثنين الموافق 23 من يناير 2023: امتحان مادة “اللغة الأجنبية”
- يوم الثلاثاء الموافق 24 من يناير 2023: امتحان مادة “الهندسة”
- يوم الأربعاء الموافق 25 من يناير 2023: امتحان مادة “العلوم”
وستمتد إجازة نصف العام الدراسي لطلبة الشهادة الإعدادية بعد انتهاء امتحانات “الصف الثالث الإعدادي 2023” بدء من يوم 28 يناير 2023، وحتى 9 فبراير 2023 القادم، أي تكون لمدة 15 يومًا.
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ضوابط امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2023
وجاءت بعض ضوابط الامتحانات لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023، كالآتي:
- التوجيه بالالتزام بكافة ضوابط الامتحانات، وأن يكون رئيس اللجنة مسؤول مسئولية كاملة عن الحسن لسير العمل باللجنة وأنه لا يجوز لهم أن يتنازلوا عن مهام عمله لأى من أحد أعضاء اللجنة .
- شدد وزير التربية والتعليم المصري، على أهمية حسن السير وانتظام المنظومة لامتحانات الترم الأول، والتسيير الـ امتحانات وتكون بصورة آمنة.
- التأكيد على كافة مديري المديريات بضرورة الالتزام بجميع ضوابط العملية الامتحانية لكل سنوات النقل والشهادة الإعدادية.
- التشديد على الالتزام في الكتب الدورية المنظمة يهذا الشأن، وعدم الإجراء لامتحانات في الأعياد والعطلات الرسمية، والتحويل المخالف لذلك بللمسائلة القانونية.