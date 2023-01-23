جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023 وضوابط الامتحانات

مع بدء امتحانات الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات حرص الكثير من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023 عبر محرك جوجل، فمن الجدير بالذكر أن الامتحانات بدأت بمحافظة القاهرة في يوم الأربعاء الماضي الموافق 18 يناير 2023، وإلى يوم الأربعاء 25 يناير في الشهر ذاته.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023

وفي السطور التالية، يستعرض « الدستور»، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الفصل الدراسي الأول 2023 بمحافظة القاهرة، وضوابط عقدها، طبقا لما أعلنه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة القاهرة

يأتي جدول الامتحانات لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023 بمحافظة القاهرة، كالتالي:

يوم الأربعاء الموافق 18 من يناير 2023: امتحان مادة اللغة العربية وامتحان مادة الدين.

يوم السبت الموافق 21 من يناير 2023: امتحان مادة الدرسات الاجتماعية وامتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

يوم الأحد الموافق 22 من يناير 2023: امتحان مادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الفنية

يوم الإثنين الموافق 23 من يناير 2023: امتحان مادة “اللغة الأجنبية”

يوم الثلاثاء الموافق 24 من يناير 2023: امتحان مادة “الهندسة”

يوم الأربعاء الموافق 25 من يناير 2023: امتحان مادة “العلوم”

وستمتد إجازة نصف العام الدراسي لطلبة الشهادة الإعدادية بعد انتهاء امتحانات “الصف الثالث الإعدادي 2023” بدء من يوم 28 يناير 2023، وحتى 9 فبراير 2023 القادم، أي تكون لمدة 15 يومًا.

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ضوابط امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2023

وجاءت بعض ضوابط الامتحانات لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023، كالآتي: