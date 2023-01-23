الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزارة الصحة توفر زيارات منزلية للاطمئنان على صحة كبار السن بالمجان

وزارة الصحة
وزارة الصحة

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يتم توفير زيارات منزلية للاطمئنان على صحة كبار السن بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات الصحية المقدمة بمنشآت الرعاية الأولية، للفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما، وقالت وزارة الصحة إن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية تقدم خدماتها للمواطنين من خلال 5426 منشأة بمختلف المحافظات، ويستفيد منها أكثر من 80 مليون مصري.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن منشآت الرعاية الأولية 5426 منشأة، ومحافظات التأمين الصحي الشامل (6) يوجد بهم 93 منشأة في الريف و63 منشأة في الحصر وباقي المحافظات 21 محافظة بها 4942 منشأة عدا مكاتب الصحة المستقلة والنقاط الطبية.

وأوضحت وزارة الصحة أن الخدمات المقدمة بمنشآت الرعاية الأولية تشمل مبادرة صحة المرأة، ومبادرة الشباب والمراهقين والفحص الطبي لطلاب المدارس والتطعيمات الإجبارية، ومبادرة كبار السن، ومبادرة المقبلين على الزواج، والتقييم والدعم النفسي والتغذوى، ومبادرة الانيميا والسمنة والتقزم، فحص سمعى والتقييم والدعم النفسى والتغذوي، ومبادرة صحة الأم والجنين والفحص الطبي، التطعيمات المدرسية وفحص هرمون الغدة الدرقية وأمراض والتمثيل الغذائي والتحاليل الدورية ومتابعة الحمل والولادة والنفاس وفحص الامراض الوراثية بالحضانات وتنظيم أسرة، ومتابعة الطفل ومبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، ومبادرة الامراض المزمنة والاعتلال الكلوى و صرف المغذيات الدقيقة والتقييم والدعم النفسي والتغذوي، والتقييم وصرف الالبان شبيهة لبن الأم، وصرف المغذيات الدقيقة وصرف الالبان العلاجية.

وزارة الصحة توفر زيارات منزلية للاطمئنان على صحة كبار السن بالمجان صحة كبار السن بالمجان وزارة الصحة زيارات منزلية للاطمئنان وزارة الصحة والسكان إنه يتم توفير زيارات منزلية للاطمئنان على صحة كبار السن بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية

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