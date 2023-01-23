إجراء القرعة رقم 25 للسكن البديل خارج جزيرة الوراق (فيديو)

أجرى جهاز تنمية جزيرة الوراق، القرعة رقم 25 للسكن البديل خارج الجزيرة، لمن تقدموا برغبتهم فى الحصول على وحدة بديلة خارج الجزيرة، وتم تسليم المستفيدين خطابات تخصيص وحداتهم للذهاب إلى جهاز المدينة التي سيسكنون بها لتسديد جدية الحجز وإنهاء الاجراءات لتسليمهم الوحدات.

ورصدت “الدستور” وقائع إجراء القرعة التي أقيمت بقاعة مناسبات جهاز مدينة 6 أكتوبر، لـ25 أسرة، لتحديد رقم العمارة والوحدة من خلال القرعة، بشفافية كاملة أمام الجميع، وبعد إنهاء القرعة، تم اصطحاب المستفيدين لاطلاعهم على وحداتهم الجديدة فى مدينة حدائق اكتوبر ومدينة اكتوبر الجديدة.

والتقت “الدستور” عددا ممن تقدموا من سكان الجزيرة، برغبتهم للحصول على سكن بديل خارج الجزيرة، والذين عبروا جميعا عن رضاهم تجاه ما يحدث من عمليات تنمية داخل الجزيرة وطريقة تعامل الدولة معهم، واعتبروا أن ما يحدث معهم هو فرصة جيدة لحياة كريمة لهم ولأبنائهم، ونفوا تماما فكرة أن يكون هناك أي إجبار لهم على أي شئ مثلما تروج القنوات الإعلامية المعادية.

وعن التيسيرات التي تقدمها لهم وزارة الاسكان قال المهندس أسامة شوقى رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق، لـ“الدستور”، إنه وفقا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، تم الإبقاء على السعر القديم المعلن - 220 ألف جنيه ثمن تكلفة الوحدة البديلة، وفقا لوقت تنفيذها قبل سنوات، كما قرر الدكتور عاصم الجزار تخصيص أكثر من 800 وحدة جديدة بمدن اكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر.

وتابع "شوقي" أنه وفقا لاجتماع الدكتور عاصم الجزار مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بإشراك وزارة التضامن الاجتماعي فى الأمر لدعم أهالينا المنتقلين من الجزيرة للسكن البديل، تم التنسيق مع وزارة التضامن على أن يذهب المستفيد بخطاب التخصيص والاستلام ليتسلم فرش وحدته والاجهزة الكهربائية كاملة.

وعن إجراء القرعة هذه المرة خارج الجزيرة، قال شوقى أننا نستهدف أن يلمس المواطنون دور الدولة فى خدمة أهالينا على أرض الواقع، ووفرنا كل وسائل الراحة لانتقالهم بسهولة من خلال وسائل نقل، وبعد إجراء القرعة سنصطحبهم الى موقع وحداتهم الجديدة ليطلعوا عليها، وبعد الانتهاء سنعيدهم إلى منازلهم.