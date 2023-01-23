هل نتيجة اولى ثانوى درجات أم تقديرات 2023.. التعليم تجيب

نتيجة اولى ثانوى ينتظرها آلاف من الطلاب الذين يؤدون آخر امتحانات الفصل الدراسي الاول في جميع المحافظات، والتي تنتهي بنهاية الأسبوع الجاري لتبدأ اجازة نصف العام، وازاد التساؤل من أولياء الأمور عن هل نتيجة اولى ثانوى تقديرات أم درجات بعد أن كانت تقديرات خلال العام الماضي، وتعرض الدستور في التقرير التالي رد وزارة التربية والتعليم حول تساؤل أولياء الامور هل نتيجة اولي ثانوى درجات أم تقديرات 2023 .

هل نتيجة اولى ثانوى درجات أم تقديرات 2023؟

تقديرات اولي ثانوي كانت هي طريقة التقييم التي حصل عليها طلاب الصف الأول الثانوي العام الماضي لذا توقع أولياء الأمور أن تكون نتيجة اولى ثانوى تقديرات هذا العام أيضًا، ولكن وزارة التربية والتعليم أكدت أن نتيجة الصف الأول الثانوي ستكون بالدرجات مع بعد إدراج أسئلة مقالية في الامتحانات هذا العام.

امتحانات الصف الأول الثانوي 2023

واختلفت طبيعة امتحانات الصف الأول الثانوي هذا العام فقالت وزارة التربية والتعليم عن ضوابط امتحانات اولى ثانوي، فلا يسمح للطالب بدخول لجنة الامتحان بأي أوراق أو كتب تخص المادة أو أوراق بيضاء تستخدم كمسودة ، ويسمح لطالب الصف الأول الثانوي باستخدام الآلة الحاسبة فقط، سيمكن للطلاب الاستعانة بورقة المفاهيم في أثناء عقد الامتحان في حدود محتويات الورقة الامتحانية، وستتكون من عدة ورقات بحسب المادة، وسيتسلمها الطالب يوميا مع بدء الامتحان ويشترط يعيد الطالب تسليمها مرة أخرى بعد انتهاء الزمن الكلي المخصص للاختبار في كل مادة حيث لا يجوز له الاحتفاظ بها.

وتشتمل الورقة الامتحانية لطلاب أولي ثانوي على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%، كما حددت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ويلتحقون بمدارس متصلة بشبكة الإنترنت، فهؤلاء يتم امتحانهم لأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% إلكترونيًا على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيًا، وسيكون الامتحان على أجهزة التابلت أو الأسئلة المقالية في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان.



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