وزير الخارجية الإيطالى: الحوار بين أتباع الأديان مهم ليعيش الجميع فى سلام

أعرب وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، عن سعادته وحرصه للقاء شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والاستماع إلى كلماته والتعرف عن قرب على رؤيته لنشر السلام العالمي، لافتًا إلى أنَّ شيخ الأزهر شخصية حكيمة تحظى بقبول عالمي ولها دور فعال وصوت مسموع في العالم، وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تحتاج إلى السلام والاستقرار.

وأعرب "تاجاني" عن تقديره لمقترح للإمام الأكبر بعقد مؤتمر لعلماء الأديان لمناقشة التصرفات المسيئة لرموز الأديان ومقدساتها، مشيرًا إلى أنَّ الحوار هو الطريق للسلام، والحوار بين أتباع الأديان مُهمٌّ ليعيش الجميع في سلامٍ وأمان، وأنَّه يجب على الجميع بذل الجهود لتعزيز الحوار، والتخلص من الأحكام المسبقة المتعلقة بالإسلام، والتي تسببت في رفع وتيرة الإسلاموفوبيا مؤخرًا.

وأشار إلى حرص إيطاليا على خلق كوادر من الأئمة الإيطاليين، لفهم طبيعة المجتمع الإيطالي وجوانبه النفسية والاجتماعية وإمداده بالفكر المعتدل.

واستقبل "الطيب"، اليوم الإثنين، أنطونيو تاجاني، وزير الخارجية الإيطالي، نائب رئيس الوزراء، بمقر مشيخة الأزهر، لبحث سبل تعزيز التعاون والحوار الديني والثقافي بين الشرق والغرب.