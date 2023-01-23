الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

6 حفلات يحييها 11 فنانًا.. القائمة الكاملة لنجوم حفلات «فبراير الكويت 2023»

نانسي عجرم
نانسي عجرم

تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق الاحتفاليات الغنائية التي ينتظرها الجمهور الكويتي والعربي سنويًا في مهرجان "فبراير الكويت 2023"، الذي تتولى شركة "روتانا ميوزك جروب" تنظيمه، حيث تضم حفلات المهرجان لهذا العام والتي ستقام في مبنى "أرينا الكويت"، نخبة من نجوم الغناء الذين يجمعون ما بين الخبرة والطرب، ويتمتعون بشعبية كبيرة عند مختلف الأجيال.

من جانبه، أزاح الأستاذ سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا ميوزك جروب"، الستار عن عدد هذه الحفلات ومواعيدها، كاشفًا عن أسماء نجومها، حيث يشارك بها 11 فنانًا من ضمنهم "فنان العرب" محمد عبده، عبدالله الرويشد، نبيل شعيل، ماجد المهندس، نوال الكويتية، أصالة نصري، أنغام، إليسا، نانسي عجرم، أصيل أبوبكر، ومطرف المطرف.

 وتمنى الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا ميوزك جروب" للفنانين التوفيق، مؤكدًا أن اختيارهم لدورة هذا العام استند على استقصاءات قامت بها روتانا مع شرائح مختلفة من الجمهور، بالإضافة إلى ظروف وارتباطات الكثير من الفنانين خلال هذه الفترة، مشددًا على متن العلاقة التي تربط روتانا بجميع الفنانين الخليجيين والعرب من المشاركين وغيرهم.

وتبدأ حفلات "مهرجان فبراير الكويت 2023" بتاريخ 3 فبراير 2023، وتختتم بتاريخ 17 فبراير 2023 بمعدل حفلين كل أسبوع، يبدأها "نبض الكويت" نبيل شعيل ويختمها "سفير الأغنية الكويتية" عبدالله الرويشد، ويجمع كل حفل مطربين عدا حفل "فنان العرب" محمد عبده، إذ سيغني منفردًا.

- جدول حفلات "مهرجان فبراير الكويت 2023"

اما جدول وتاريخ حفلات "مهرجان فبراير الكويت 2023" فهو كالتالي:

- يوم 3 فبراير 2023: نبيل شعيل وأصالة نصري. 
- يوم 4 فبرابر 2023: محمد عبده.
- يوم 9 فبراير 2023: مطرف المطرف وأنغام. 
- يوم 10 فبراير 2023: نانسي عجرم وماجد المهندس. 
- يوم 16 فبراير 2023: أصيل أبوبكر ونوال الكويتية.
- يوم 17 فبراير 2023: إليسا وعبدالله الرويشد.

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