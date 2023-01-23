الإثنين 23 يناير 2023
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مصر

سنبل: 14.5 مليار دولار تمويلات لمصر خلال 14 عاما لدعم الطاقة والسلع الغذائية

الدكتور هانى سنبل
الدكتور هانى سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية

أشادت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، بجهود المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح جمهورية مصر العربية بقيادة المهندس هاني سنبل لحرصها على إتاحة برامج متنوعة تستهدف دعم توجه الدولة للتمكين الاقتصادي للمرأة، كما أثنت رئيسة المجلس على جهود الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدعمها ومساندتها لهذا الملف المهم ودورها في إدماج احتياجات المرأة في جميع ملفات التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصرـ ووجهت شكر خاص إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى للتعاون والتنسيق في العديد من مشروعات تمكين المرأة.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق برنامج العمل السنوى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، لعام ٢٠٢٣ فى جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس جهود مصر والمجلس فى ملف التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل، موضحة اهتمام المجلس بمساعدة السيدات على تطوير الحرف التراثية المصرية، ومساعدتهن على تسويق منتجاتهن في المعارض والأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

ومن جانبه، قال المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالانابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص:"إن برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2023 مع جمهورية مصر العربية هو استمرارا وتأكيدا على العلاقة الاستراتيجية بين المؤسسة ومصر منذ عام 2008 م والتى وصلت حجم ما اعتمدته المؤسسة لمصر على مدار ما يقارب 14 عاما إلى 14.520 مليار دولار أمريكى لتمويل ودعم الطاقة والسلع الغذائية وبرامج لتمكين المصدرين والشباب والمرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق عدد من البرامج والمشروعات لتنمية وتسهيل التجارة ودعم قطاع التصدير".

وأكد أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستظل تعمل مع شركائها لتوفير التمويل والدعم اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين فى مصر والمصدرين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمكين الاقتصادى للشباب والمرأة".

وحول المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أكد "سنبل" أن المؤسسة تعتز بالشراكة مع قطاع الأعمال المصرى لدعم وتنمية القطاع الخاص والمشاركة الفعالة فى تنمية الاقتصاد المصرى"، مشيرا إلى أن المؤسسة اعتمدت منذ إنشائها نحو 32 مشروع تمويل بقيمة إجمالية قدرها 275 مليون دولار أمريكي لصالح القطاع الخاص بجمهورية مصر العربية.

وأضاف: "المؤسسة مستعدة لإبرام شراكات مع المؤسسات المالية المحلية فى مصر للمساعدة في تطوير أسواق رأس المال الإسلامية المحلية وتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بإصدار الصكوك ".

الدكتورة مايا مرسي المجلس القومي للمرأة هاني سنبل المؤسسة الدولية الإسلامية وزارة التخطيط المهندس هاني سالم

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وائل لطفي

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