الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توزيع لحوم على 300 أسرة في حي الأسمرات

توزيع اللحوم
توزيع اللحوم

نظمت جمعية الأورمان احتفالية لتوزيع (600) كيلو لحوم مجانأ على (300) أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجًا بحي الأسمرات في المقطم.  

حضر المهندس أحمد إبراهيم رئيس حي الأسمرات، والأستاذ حسن الغندور رئيس تطوير العشوائيات بالقاهرة.  

وأكد المهندس احمد ابراهيم، رئيس حي الأسمرات، أن التوزيع جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تسعى لتوفير حياة كريمة لتنمية وتطوير مستوى معيشة الأسر غير القادرة، وأنه يأتي في إطار خطط الجمعية لدعم شرائح الأسر الأكثر احتياجًا بشكل عام وتقديم مساعدات انسانية في القرى الأكثر احتياجاً بصعيد مصر والمناطق العشوائية.

أسر الأولى بالرعاية الأسمرات الأورمان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التضامن الاجتماعي الجهاز التنفيذي الحماية الاجتماعية تقديم الرعاية توجيهات رئيس الجمهورية توفير حياة كريمة

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