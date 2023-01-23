شيري عادل تواصل تصوير مسلسل «جروب الدفعة» لعرضه قريبا

تواصل الفنانة شيري عادل وأسرة مسلسل "جروب الدفعة" تصوير مشاهد العمل بشكل مكثف، وذلك للانتهاء من تصويره خلال الأيام المقبلة لعرضه على الشاشة.

حيث انتهى المخرج محمد عبد السلام من تصوير ما يقرب من 3 أسابيع تصوير من المسلسل المكون من 15 حلقة، ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة، وهو من إنتاج شركة سينرجي.

ودخل المخرج معسكر مغلق للانتهاء من المشاهد المتبقية من المسلسل ليدخل بعدها مرحلة المونتاج والمكساج استعدادا لعرضه ورفع شعار “لا للإجازات” خاصة وأن العمل من المقرر عرضه على شاشة قناة ON خلال شهر فبراير المقبل.

مسلسل جروب الدفعة يناقش عددًا من قضايا الشباب وأحلامهم خاصة بعد مرحلة التخرج من الجامعة، كما يطرح العمل المشاكل التى تواجه هؤلاء الشباب سواء فى العمل أو الحب والزواج وغيرها من الأمور.

مسلسل جروب الدفعة إنتاج شركة سينرجى، تأليف ورشة "مصنع الحكايات" للكاتب هاني سرحان، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، ومن إخراج محمد عبدالسلام، وبطولة شيري عادل، ميدو عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، بسمة داود، أحمد ماجد، وئام مجدي، فضلا عن عدد من الممثلين الشباب.

ويعرض حاليا حكاية جروب الماميز عبر شاشة قناة ON.

وتتكون الحكاية من 15 حلقة، وتدور أحداثها حول إحدى المدارس الخاصة التى تقرر نقل جروب الماميز من واقعه الافتراضي إلى الواقع الحقيقي، عن طريق مكتب تعمل من خلاله الأمهات داخل المدرسة، ولكل صف دراسي واحدة من الأمهات تمثله وتطرح وجهة نظر أمهات باقي الأولاد بنفس الصف.

والحكاية من بطولة خالد سليم ودينا فؤاد وانتصار وحجاج عبدالعظيم ووليد فواز ونورهان وهبة عبدالغني ويوسف إسماعيل وهشام الشاذلي ورباب ممتاز وأماني كمال.

وتأتي حكاية جروب الماميز بعد نجاح أولى حكايات المسلسل وهي “جروب العيلة” من بطولة النجوم سميحة أيوب، أحمد سعيد عبدالغني، حنان سليمان، صفاء جلال، إسلام جمال، جيهان الشماشرجي، رشا مهدي، منير مكرم، وهو سيناريو وحوار منة فوزي، هند عبدالله، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، ومن إخراج منال الصيفي.