اليوم.. توتنهام هوتسبير ضيفًا على فولهام بالدوري الإنجليزي

يحل اليوم الإثنين، فريق توتنهام هوتسبير ضيفًا على نظيره فولهام، ضمن لقاءات الجولة الـ21 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج.

وتنطلق المباراة في العاشرة مساءً على ملعب كارفين كوتاج.

ويسعى فريق توتنهام لتحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل استعادة الانتصارات الغائبة عن الفريق في آخر جولتين والدخول مجددًا في المنافسة على المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

بينما يتطلع فريق فولهام لتجاوز آثار الهزيمة في الجولة الماضية ضد نيوكاسل يونايتد وتحقيق الفوز من أجل القفز للمركز الخامس في جدول الترتيب والدخول بقوة في المنافسة على البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

كما يسعى لاستغلال خسارة مانشستر يونايتد، صاحب المركز الرابع، أمام أرسنال لتقليص فارق النقاط معه والاقتراب من منافسته على مقعده.

ويتطلع فولهام لتحقيق المركز الخامس في البريميرليج على أقل تقدير من أجل ضمان العودة للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي والتي غاب عنها منذ مشاركته في موسم 2011-2012، أو تفجير المفاجأة وإنهاء الموسم في المربع الذهبي والمشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

فيما يرغب توتنهام في الحفاظ على مقعد المشاركة في دوري أبطال أوروبا، والذي استعاده في الموسم الجاري بعدما غاب عن البطولة وشارك في الدوري الأوروبي موسمي: "2020-2021، 2021-2022".

ويفتقد توتنهام في مباراة اليوم جهود البرازيلي لوكاس مورا للإصابة، فيما يغيب الكونجولي نيسكيز كيبانو عن صفوف فريق فولهام.



ويحتل توتنهام المركز الخامس في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، فيما يحتل فولهام المركز السابع برصيد 31 نقطة.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: إيمرسون رويال، كريستيان روميرو، إريك داير، بن ديفيز.

وسط الملعب: إيفان بريسيتش، إيميل هويبيرج، رودريجو بنتانكور.

الهجوم: ديان كولوسوفيسكي، هاري كين، سون هيونج مين.