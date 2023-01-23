الإثنين 23 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم الإثنين 23 يناير 2023 لمواليد الأبراج النارية

أبراج
أبراج

تقدم "الدستور"، حظك اليوم الإثنين، لمواليد الأبراج النارية على النحو التالي:

برج الحمل 
إذا كنت تفكر في إجراء تغييرات على المشهد الاجتماعي الخاص بك، فقد تكون هذه الأيام الماضية قد جلبت لك الرغبة في مغادرة المجموعات أو النوادي التي لم تعد تتناغم معك، والبحث عن خيارات أخرى، ربما حدث الشيء نفسه مع الاتصالات التي أصبحت قديمة، روابط القمر اليوم مع كوكب الزهرة وزحل يمكن أن تعزز قرار وضع سعادتك أولاً.

برج الأسد

علاقتك على وشك حدوث تحول قد يغذيها تغيير في القلب، ستجد أنه من خلال الحديث عن الأشياء والسماح للأحداث بأن تجري بشكل طبيعي، فإن القرارات التي تعمل بشكل أفضل لكليكما ستكون بديهية، سيشجعك أيضا عرضا يمكن أن يمهد الطريق لتطورات مثيرة.

برج القوس

تجد صعوبة في طرح محادثة محرجة؟ إذا توقفت لمدة يوم آخر أو نحو ذلك، فقد لا يكون ذلك ضروريا. ومع ذلك إذا كان يجب عليك التحدث فالتزم بالحقائق ودع مشاعرك تأخذ المرتبة الثانية، سترى بوضوح ما عليك القيام به بعد ذلك.

حظك اليوم الأحد 22 يناير 2023 لمواليد الأبراج النارية

صفات تشترك بها الأبراج النارية:

صفات تشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، التي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين.

مع أول أيام «الدلو».. أبراج تتوافق مع أشهر الأبراج الهوائية

أبراج نارية برج القوس برج الأسد برج الحمل حظك اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

إخماد حريق نشب فى شقة سكنية بالوراق

حبس عاطلين بتهمة النصب على المواطنين بالإسكندرية

إصابة سيدتين فى حادث تصادم سيارة بمزلقان قطار بالشرقية

أسعار النفط تتراجع عالميا بسبب رأس السنة القمرية الجديدة في شرق آسيا

اليوم.. محاكمة 6 متهمين قتلوا شخصًا في الخصوص

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 250 مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

ماجد حبته

ألبانى فى معرض الكتاب!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال في عيدهم

جمال-أسعد

الرموز بين التقديس والازدراء

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعطاء الأجيال

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

صور

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

احتفالات لاعبو الأهلى بالفوز على الزمالك بثلاثية فى القمة 125

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية أصدر وزير الدفاع الاسرائيلى قرارًا بإزالتها

شملت «الضم» واقتحام الأقصى.. 4 رسائل من السفير الأمريكي بإسرائيل إلى «حكومة نتنياهو»

ارتفاع أسعار السلع فى إسرائيل.. وتحذيرات من فشل صناعة المواد الغذائية