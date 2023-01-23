حظك اليوم الإثنين 23 يناير 2023 لمواليد الأبراج النارية

تقدم "الدستور"، حظك اليوم الإثنين، لمواليد الأبراج النارية على النحو التالي:

برج الحمل

إذا كنت تفكر في إجراء تغييرات على المشهد الاجتماعي الخاص بك، فقد تكون هذه الأيام الماضية قد جلبت لك الرغبة في مغادرة المجموعات أو النوادي التي لم تعد تتناغم معك، والبحث عن خيارات أخرى، ربما حدث الشيء نفسه مع الاتصالات التي أصبحت قديمة، روابط القمر اليوم مع كوكب الزهرة وزحل يمكن أن تعزز قرار وضع سعادتك أولاً.

برج الأسد

علاقتك على وشك حدوث تحول قد يغذيها تغيير في القلب، ستجد أنه من خلال الحديث عن الأشياء والسماح للأحداث بأن تجري بشكل طبيعي، فإن القرارات التي تعمل بشكل أفضل لكليكما ستكون بديهية، سيشجعك أيضا عرضا يمكن أن يمهد الطريق لتطورات مثيرة.

برج القوس

تجد صعوبة في طرح محادثة محرجة؟ إذا توقفت لمدة يوم آخر أو نحو ذلك، فقد لا يكون ذلك ضروريا. ومع ذلك إذا كان يجب عليك التحدث فالتزم بالحقائق ودع مشاعرك تأخذ المرتبة الثانية، سترى بوضوح ما عليك القيام به بعد ذلك.

صفات تشترك بها الأبراج النارية:

صفات تشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، التي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين.