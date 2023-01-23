الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الأزمات الاقتصادية وجائحة كورونا» تهدد بإغلاق شركات التكنولوجيا الكبرى حول العالم

جائحة كورونا
جائحة كورونا

بعد فترة الإغلاقات التي ارتبطت بجهود لاحتواء جائحة كورونا من جانب العديد من الدول في 2020، أعلنت شركات التكنولوجيا في أنحاء العالم كافة، تحقيق معدلات نمو وصفت بـ "المحبطة" الأمر الذي اضطر هذه الشركات تسريح عدد من عشرات الآلاف من موظفيها.


وقررت عدد من شركات التكنولوجيا خفض في العمالة على نحو 97171 وظيفة خلال 2022 بارتفاع بلغ 46% مقارنة بالعام السابق 2021.

 

ألفابت تسرح 12 ألف موظف

وأعلنت شركة ألفابت، وهي الشركة المالكة لجوجل؛ عن تسريح ما يقرب من 12 ألف موظف بجميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل نحو 6% من إجمالي حجم العمالة لديها، خاصة في قطاعات التوظيف والهندسة، وفقا لما أكده الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي للموظفين عبر رسالة بالبريد الإلكتروني.

أمازون تسرح 18 ألف عامل

وقال الرئيس التنفيذي لـ"أمازون دوت كوم" آندي جاسي في مذكرة للموظفين، إن تخفيضات الوظائف بالشركة ستطال أكثر من 18 ألف وظيفة، في إطار تقليص للقوى العاملة كشفت عنه سابقا.

وبدأت الشركة التي تتخذ من سياتل مقرا تسريح الموظفين بقسم الأجهزة في نوفمبر الماضي، وأخبر مصدر "رويترز" حينها أن "أمازون" تستهدف تخفيض 10 آلاف وظيفة بقسم الأجهزة، فضلا عن قسمي الموارد البشرية والتجزئة.

مايكروسوفت تلغي 10 آلآف وظيفة

كما أعلنت شركة مايكروسوفت أنها تخطط لإلغاء 10000 وظيفة في إطار موجة الاستغناء عن العمالة التي تجتاح قطاع التكنولوجيا.

ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار على 5.00 في المئة من القوى العاملة على مستوى العالم، كما أنه يكلف الشركة 1.2 مليار دولار في شكل نفقات على فصل الموظفين وإعادة تنظيم المؤسسة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا، إنه رغم ارتفاع إنفاق المستهلك على منتجات الشركة، شهد هذا التوجه تحولا كبيرا إلى "توخي الحذر" قبل الشراء.

كما أعلن إيلون موسك في تغريدة، أن شركة تويتر لديها نحو 2300 موظف عامل.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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