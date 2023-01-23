في تذكار سيامته الأسقفية.. أبرز المعلومات عن الأنبا توما حليم

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم الاثنين، بعيد السيامة الأسقفية للأنبا توما حليم، مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك، ونستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات عنه .

ولد الانبا توما حليم حبيب مطران سوهاج ، باسم عماد حبيب حليم بسوهاج في 6 يوليو عام 1963، حصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة عام 1985، وعمل بالمحاماة لعامين.

- التحاقه بالكلية الإكليريكية بالقاهرة لدراسة الفلسفة واللاهوت

وفى عام 1987 التحق بالكلية الإكليريكية بالقاهرة لدراسة الفلسفة واللاهوت، فى أكتوبر 1989 سافر لدراسة اللاهوت في الجامعة الأوربانية الحبرية في روما التابعة لمجمع إنتشار الإيمان بالفاتيكان، وسيم كاهناً في 27 مارس 1993 عن يد مثلث الرحمات غبطة الكاردينال البطريرك الأنبا اسطفانوس الثانى بكنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة ، وفى عام 1996 تم ترشيحه للدراسة فى الأكاديمية الدبلوماسية للكرسى الرسولى بالفاتيكان.

وفى يونيو 1998 قدم رسالة الدكتوراه فى القانون الكنسى وحصل على درجة الإمتياز من معهد الدراسات الشرقية بروما، وفى يوليو من نفس العام أنهى دراسته فى الاكاديمية الدبلوماسية.

وفى أغسطس 1998 تم إرساله فى أول بعثة دبلوماسية له فى الهندوراس بأمريكا اللاتينية، ثم خدم كدبلوماسى فى رواندا ثم الكويت وايران والعراق ولبنان وهولندا والجزائر وسوريا واخيرا فى مالطا، وفى 25 يونيو سنة 2000 منحة قداسة البابا درجة المونسنيور، وهو أول كاهن قبطى كاثوليكى يلتحق بالسلك الدبلوماسى للكرسى البابوى بالفاتيكان، وهو يجيد العديد من اللغات منها الانجليزية والإيطالية والأسبانية والفرنسية.