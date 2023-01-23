كشف تفاصيل خطة «ناسا» الصاروخية للوصول إلى المريخ في 45 يومًا (فيديو)

كشف موقع "ساينس أليرت" العلمي الأمريكي، عن تطورات خطة "ناسا" الصاروخية النووية الجديدة التي تهدف إلى الوصول إلى المريخ في 45 يومًا.

وقال الموفع في تقرير، إلى العيش في عصر استكشاف الفضاء المتجدد، حيث تخطط العديد من الوكالات لإرسال رواد فضاء إلى القمر في السنوات القادمة، وسيتبع ذلك في العقد القادم ببعثات مأهولة إلى المريخ من قبل ناسا والصين، الذين قد تنضم إليهم دول أخرى قبل فترة طويلة.

ولفت التقرير، إلى أن المهام التي ستأخذ رواد الفضاء إلى ما وراء المدار الأرضي المنخفض (LEO) ونظام الأرض والقمر تتطلب تقنيات جديدة ، تتراوح من دعم الحياة والوقاية من الإشعاع إلى الطاقة والدفع، وعندما يتعلق الأمر بالأخير ، فإن الدفع الحراري النووي والكهربائي النووي (NTP / NEP) هو المنافس الأول!

وأمضت وكالة ناسا وبرنامج الفضاء السوفيتي عقودًا في البحث عن الدفع النووي أثناء سباق الفضاء.

قبل بضع سنوات، أعادت وكالة ناسا إشعال برنامجها النووي بهدف تطوير الدفع النووي ثنائي النسق - وهو نظام من جزأين يتكون من عنصر NTP و NEP - والذي يمكن أن يتيح الانتقال إلى المريخ في 100 يوم.

وأضاف التقرير، كجزء من برنامج ناسا للمفاهيم المتقدمة المبتكرة (NIAC) لعام 2023 ، اختارت ناسا مفهومًا نوويًا لتطوير المرحلة الأولى، وتستخدم هذه الفئة الجديدة من نظام الدفع النووي ثنائي النسق "دورة موجة دوّارة تتصدر" ويمكن أن تقلل أوقات العبور إلى المريخ إلى 45 يومًا فقط.

واقترح البروفيسور رايان جوس ، رئيس منطقة برنامج “فرط سرعة الصوت” في جامعة فلوريدا وعضو فريق فلوريدا للأبحاث التطبيقية في الهندسة، وهو واحد من 14 تم اختيارها من قبل “ناسا” هذا العام لتطوير المرحلة الأولى، والتي تشمل منحة بقيمة 12500 دولار للمساعدة في إنضاج التكنولوجيا والأساليب المستخدمة. تضمنت المقترحات الأخرى أجهزة استشعار وأدوات وتقنيات تصنيع وأنظمة طاقة مبتكرة وغير ذلك.

وينخفض ​​الدفع النووي بشكل أساسي إلى مفهومين، كلاهما يعتمد على التقنيات التي تم اختبارها بدقة والتحقق من صحتها.

وبالنسبة للدفع الحراري النووي (NTP)، تتكون الدورة من دافع تسخين سائل الهيدروجين (LH2) للمفاعل النووي، وتحويله إلى غاز الهيدروجين المتأين (البلازما) الذي يتم توجيهه بعد ذلك عبر الفتحات لتوليد الدفع.