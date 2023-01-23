دراسة حديثة تكشف المهن الرقمية الأسرع نموًا في 2023

أظهرت دراسة حديثة، لموقع التوظيف العالمي "لينكدإن"، أن المهن الرقمية الأسرع نموًا في عام ٢٠٢٣.

وكشفت نتائج الدراسة التي نشرت في شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن المهن المرتبطة بهندسة الويب الشاملة والتسويق الرقمي والأمن الإلكتروني وتطوير البرامج ضمن الوظائف الـ ١٥ الأكثر صعودا في العالم خاصة في سنغافورة، مرجعة ذلك إلى تطوير برامج الذكاء الاصطناعي والتحول المستمر نحو الرقمنة.

وذكرت أن الوظائف التي تساعد الشركات على الرقمنة والنمو وسط التقلبات الاقتصادية آخذة في الازدياد في سنغافورة ، وفقًا لـ “لينكد إن” .

وكشفت أحدث بياناتها الخاصة بـ "Jobs on the Rise" عن طفرات في التوظيف لمتخصصي النمو والوظائف الفنية والمتخصصين في الرعاية الصحية في آسيا - من بين وظائف أخرى من المتوقع أن توسع التوظيف بشكل جيد حتى عام 2023.

وأضافت أنه يمكن للعمال استخدام هذه القائمة لتحديد خطوتهم التالية في حياتهم المهنية و"الاستعداد لعالم العمل المستقبلي".

اتجاهات الوظائف في سنغافورة

وجد تقرير “لينكد إن” أن نسبة الوظائف الشاغرة مدفوعة الأجر التي تقدم خيار العمل عن بعد قد انخفضت من 7.8٪ في ديسمبر 2021 إلى 4.1٪ في نفس الفترة من العام الماضي.

قال جاي بيرجر، الخبير الاقتصادي الرئيسي للشركة، في تقرير آخر العام الماضي، إن المناخ الاقتصادي يتسبب في "تراجع بعض الشركات عن المرونة" التي ظهرت أثناء الوباء.

ومع ذلك ، فإن ما هو قيد الصعود هو الأدوار التقنية أو الهندسية - مثل مهندس السحابة ومهندس الأمن السيبراني ومطور الواجهة الخلفية ومهندس الذكاء الاصطناعي.

تشكل مثل هذه الوظائف ما يقرب من نصف قائمة “لينكد إن” في سنغافورة.

وقال بوجا تشابريا ، الخبير المهني ورئيس التحرير في Asia-Pacific في “لينكد إن” : "يؤدي نمو الذكاء الاصطناعي وزيادة التركيز على الأمن السيبراني والتحول المستمر نحو الرقمية إلى نمو الوظائف التقنية".

وأضافت أنه "ليس من غير المتوقع" أن تهيمن الوظائف التقنية على قائمة سنغافورة ، نظرًا لأن الدولة قد بنت حضورًا قويًا كوجهة لبدء التشغيل.

فيما يلي القائمة الكاملة لوظائف سنغافورة الآخذة في الارتفاع في عام 2023 ، وفقًا لـ LinkedIn:

1. مندوب تطوير المبيعات

2. مهندس سحابي

3. تنفيذي حساب المؤسسة

المسميات الوظيفية ذات الصلة: مدير الحساب أو مدير الحساب أو مدير الحساب

المهارات الأكثر شيوعًا: مبيعات تكنولوجيا المؤسسات ، بيع الحلول ، البيع الاستشاري

4. مساعد رعاية صحية

المهارات الأكثر شيوعًا: الرعاية الصحية والتمريض والاتصال

الصناعات الأكثر شيوعًا: المستشفيات والرعاية الصحية ، خدمات المستهلك ، موفرو الترفيه

5. مهندس الأمن السيبراني

التكنولوجيا والإعلام ، الخدمات المالية

10. أخصائي نجاح العملاء

المهارات الأكثر شيوعًا: إدارة علاقات العملاء ، وإدارة الحسابات ، والاحتفاظ بالعملاء

11. مهندس تعلم الآلة

الصناعات الأكثر شيوعًا: التكنولوجيا والإعلام والتصنيع والخدمات المالية

12. مهندس ذكاء إصطناعي

الصناعات الأكثر شيوعًا: الخدمات المهنية والتكنولوجيا والإعلام والتصنيع

13. مهندس DevOps

المسميات الوظيفية ذات الصلة: مطور DevOpr

الصناعات الأكثر شيوعًا: الخدمات المهنية ، التكنولوجيا والإعلام ، الخدمات المالية

14. استثماري

الصناعات الأكثر شيوعًا: الخدمات المالية ، والخدمات المهنية ، وخدمات تأجير العقارات والمعدات

متوسط ​​سنوات الخبرة السابقة: 2.5

توفر العمل عن بعد: 1.9٪

15. مالك المنتج

المسميات الوظيفية ذات الصلة: مدير المنتج ، مسؤول المنتج