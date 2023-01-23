وزير الخارجية الروسى يصل إلى جنوب أفريقيا فى زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، إلى جنوب أفريقيا في زيارة رسمية.

ويبحث خلال الزيارة مع نظيرته ناليدي باندور، العلاقات الثنائية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والقضايا الدولية.

ويتبادل الجانبان وجهات النظر حول الأحداث الرئيسية على الساحة الدولية إضافة إلى بحث القضايا التي تخص دول البريكس، بالإضافة إلى العمل المشترك في منصات دولية أخرى.

كما يبحث وزير الخارجية الروسي الاستعدادات للقمة الثانية والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي الذي سيعقد في الفترة من 26 إلى 29 يوليو في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وفق شبكة روسيا اليوم.

يذكر أن هذه الزيارة الثانية للقارة السمراء في غضون 7 أشهر ضمن مساعي تعزيز نفوذ بلاده في مواجهة الغرب.

وفي شهر يوليو الماضي، أجرى وزير الخارجية الروسي جولة أفريقية شملت مصر وأوغندا والكونغو وإثيوبيا وسط الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا .

وجنوب أفريقيا كانت ضمن الدول التي امتنعت عن التصويت لصالح قرار للأمم المتحدة في مارس الماضي يدين العملية العسكرية لروسيا بأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير السابق عليه ويطالبها بالانسحاب.

وفي وقت سابق، أعلن جيش جنوب أفريقيا، في بيان، عن مناورات عسكرية مع روسيا والصين ستجرى الشهر المقبل وتستمر 10 أيام.