أسعار الذهب اليوم الإثنين 23 يناير 2023 فى مصر تحديث يومى

مازال هناك اهتمام كبير من المصريين على معرفة أسعار الذهب اليوم الإثنين 23 يناير 2023، سواء أسعار المشغولات الذهبية بكافة أنواعها أو أسعار السبائك وأسعار الجنيهات الذهب والتي أصبحت أحد ادوات المصريين للادخار والحفاظ علي الأموال خلال الفترة الحالية.

وشهدت أسعار الذهب خلال الأيام الماضية استقرار بشكل نسبي وسجل أسعار الذهب انخفاض كبير بعد استقرار سعر صرف الدولار عند 29.73 جنيه، حيث تراجع أسعار الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر بنحو 70 جنيها، بعد قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة ليهبط من 1850 جنيها إلى 1780 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء 2023

وفي هذه السطور يستعرض موقع"الدستور" أسعار الذهب خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 23 يناير 2023 اول تداولات الأسبوع بالبورصات العالمية والأسواق التجارية، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين ارتفاع طفيف بقيمة جنيهات نتيجة تحريك سعر الأوقية عالمية من 1927 دولارا إلى 1932 دولارا، بزيادة 5 دولارات بداية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي 2023

بدأت العقود الآجلة للذهب في الصعود خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، حيث سجلت سعر الأوقية 1932 دولارا، ويراقب تجار الذهب في مصر شاشة البورصة العالمية والتي تحدد لحظيا أسعار الذهب، حيث يتم التداول علي الأونصة أو الأوقية والتي تزن 31.10 جرام ذهب عيار 24 والتي تمثل المعيار العالمي المتداول عليه عالميا لتحديد أسعار الذهب.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر 2023



وعن أسعار الذهب اليوم جاءت كالآتي:

سعر عيار 21 سجل نحو 1782 جنيها للجرام.

سعر عيار 24 سجل نحو 2036 جنيها للجرام.

سعر عيار 18 سجل نحو 1527 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب سجل نحو 1456 جنيها.

سعر اوقية الذهب سجلت نحو 1932 دولارا.

سعر الذهب عيار 21 بكام النهاردة 2023؟

وقال هاني ميلاد رئيس شعبة المجوهرات والحلي والمعادن الثمينة بالغرف التجارية، إن الشعبة تدرس حاليا آليات طرح مبادرة جديدة تستهدف تنشيط مبيعات المشغولات الذهبية في مصر بعد حالة الركود التي ضربت سوق الذهب وتراجع مبيعات الذهب، مشيرا إلى أن توجهات المصريين أصبحت شراء السبائك والجنيهات الذهب والتي شهدت رواجا كبيرا خلال الأيام الماضية بسبب تراجع سعر المصنعية عليها والتي تتراوح بين 30-40 جنيها.



وتابع ميلاد في تصريحات لـ "الدستور"، أن استقرار سعر الصرف أهم عامل لاستقرار سعر الذهب في مصر وهذا ما حدث بالفعل خلال الأسبوع الماضي متوقعا تحرك أسعار الذهب بين ١٧٨٠ جنيها و١٨٠٠ جنيه، بالتزامن مع صعود سعر أوقية الذهب بداية تعاملات اليوم ٥ دولارات واستمرار صعود الذهب عالميا سيؤثر علي الأسعار في مصر

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وأشار ميلاد إلى أن هناك إقبال كبير علي شراء السبائك الذهبية والجنيهات الذهب في مصر، وهذا أدى إلى اتجاه جميع الشركات المصنعة والنتيجه للذهب المحلية والعالمية إلى زيادة في إنتاج هذه المنتجات وطرحها لدى محلات الصاغة.

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