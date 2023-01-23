الإثنين 23 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

سيراميكا كليوباترا يواجه طلائع الجيش فى مباراة تضميد الجراح ببطولة الدورى

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا خسر أخر مبارياته أمام سموحة

يحل طلائع الجيش ضيفا على فريق سيراميكا كليوباترا في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة في الأسبوع الخامس عشر للدوري الممتاز.

 

سيراميكا كليوباترا بقيادة أحمد سامي يحتل المركز العاشر برصيد 16 نقطة من 4 انتصارات وأربعة تعادلات و6 هزائم وسجل 18 هدفا واهتزت شباكه 19 مرة وجمع نقطة واحدة من أخر ثلاث مباريات بالتعادل مع فاركو والهزيمة أمام فيوتشر وسموحة ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 19.

 

أحمد سامي سيقوم بتغيير طريقة اللعب الى 4-2-3-1 بعد رحيل النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق الى نادي أهلي طرابلس الليبي وسيعتمد أحمد سامي عل أحمد ياسر ريان كرأس حربة وخلفه الثلاثي محمد إبراهيم وميدو جابر وأحمد القرموطي أو محمد عنتر ومازال أحمد سامي عاجزا عن إيجاد حل للمشاكل الدفاعية القائمة منذ الموسم الماضي رغم ضم أحمد رمضان بيكهام ورجب نبيل ومحمد شكري من سموحة. 

 

على الجانب الأخر يحتل طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة من ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات و6 هزائم وسجل 16 هدفا ولديه أضعف دفاع في الدوري ودخل مرماه 22 هدفا بالتساوي  مع انبي ولم يحقق الفريق أى فوز في أخر 6 مباريات وجمع منها 4 نقاط بالتعادل مع فيوتشر وحرس الحدود وفاركو والإسماعيلي والهزيمة أمام المقاولون العرب وسموحة  ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 16 والابتعاد عن مثلث الهبوط.

 

محمد يوسف سيعود لطريقة 3-4-3 لمواجهة القوة الهجومية لفريق سيراميكا كليوبارترا وسيعيد خالد سطوحي أو محمد سمير للعب بجوار محمد فتح الله كماتشو وأحمد أيمن منصور في قلب الدفاع وفد يمنح الفرصة لمحمود وادي القادم من بيراميدز في يناير الجاري لقيادة خط الهجوم ومعه أحمد سمير وكريم طارق.

 

يدير المباراة أسامة إسماعيل ويساعده كريم مهيا ومحمد أبو العزايم  ومعهم أحمد ناصر عباس  حكما رابعا وخالد الغندور حكم فيديو  ويارا عاطف حكم فيديو مساعد.

الدوري المصري الممتاز طلائع الجيش سيراميكا كليوباترا أحمد سامي محمد يوسف

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 23 يناير 2023

الدولار يواصل التراجع مقابل اليورو

أدعية لفك الكروب.. دعاء الصباح اليوم الإثنين 23 يناير 2023

«أمانى محمد ليست الأولى».. بطولات زائفة صنعها جنون الشهرة

أسعار الذهب اليوم الإثنين 23 يناير 2023 فى مصر تحديث يومى

ضبط 3 طالبات منازل بالصف الأول الثانوى يقمن بالغش بالموبايل فى مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

ماجد حبته

ألبانى فى معرض الكتاب!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال في عيدهم

جمال-أسعد

الرموز بين التقديس والازدراء

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعطاء الأجيال

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

صور

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

احتفالات لاعبو الأهلى بالفوز على الزمالك بثلاثية فى القمة 125

محطة تل أبيب

المزيد

شملت «الضم» واقتحام الأقصى.. 4 رسائل من السفير الأمريكي بإسرائيل إلى «حكومة نتنياهو»

ارتفاع أسعار السلع فى إسرائيل.. وتحذيرات من فشل صناعة المواد الغذائية

ارتفاع أسعار الغذاء.. «عام مؤلم للجيب» فى إسرائيل