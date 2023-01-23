سيراميكا كليوباترا يواجه طلائع الجيش فى مباراة تضميد الجراح ببطولة الدورى

يحل طلائع الجيش ضيفا على فريق سيراميكا كليوباترا في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة في الأسبوع الخامس عشر للدوري الممتاز.

سيراميكا كليوباترا بقيادة أحمد سامي يحتل المركز العاشر برصيد 16 نقطة من 4 انتصارات وأربعة تعادلات و6 هزائم وسجل 18 هدفا واهتزت شباكه 19 مرة وجمع نقطة واحدة من أخر ثلاث مباريات بالتعادل مع فاركو والهزيمة أمام فيوتشر وسموحة ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 19.

أحمد سامي سيقوم بتغيير طريقة اللعب الى 4-2-3-1 بعد رحيل النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق الى نادي أهلي طرابلس الليبي وسيعتمد أحمد سامي عل أحمد ياسر ريان كرأس حربة وخلفه الثلاثي محمد إبراهيم وميدو جابر وأحمد القرموطي أو محمد عنتر ومازال أحمد سامي عاجزا عن إيجاد حل للمشاكل الدفاعية القائمة منذ الموسم الماضي رغم ضم أحمد رمضان بيكهام ورجب نبيل ومحمد شكري من سموحة.

على الجانب الأخر يحتل طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة من ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات و6 هزائم وسجل 16 هدفا ولديه أضعف دفاع في الدوري ودخل مرماه 22 هدفا بالتساوي مع انبي ولم يحقق الفريق أى فوز في أخر 6 مباريات وجمع منها 4 نقاط بالتعادل مع فيوتشر وحرس الحدود وفاركو والإسماعيلي والهزيمة أمام المقاولون العرب وسموحة ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 16 والابتعاد عن مثلث الهبوط.

محمد يوسف سيعود لطريقة 3-4-3 لمواجهة القوة الهجومية لفريق سيراميكا كليوبارترا وسيعيد خالد سطوحي أو محمد سمير للعب بجوار محمد فتح الله كماتشو وأحمد أيمن منصور في قلب الدفاع وفد يمنح الفرصة لمحمود وادي القادم من بيراميدز في يناير الجاري لقيادة خط الهجوم ومعه أحمد سمير وكريم طارق.

يدير المباراة أسامة إسماعيل ويساعده كريم مهيا ومحمد أبو العزايم ومعهم أحمد ناصر عباس حكما رابعا وخالد الغندور حكم فيديو ويارا عاطف حكم فيديو مساعد.