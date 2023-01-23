تأهل هانيا الحمامى إلى ربع نهائى بطولة جى بى مورجان للإسكواش

تأهلت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة إلى الدور ربع النهائي لبطولة جي بي مورجان للإسكواش، المقامة في نيويورك، ليواصل أبطال الإسكواش بـ"دجلة" تقديم أداء جيد بكبرى البطولات القارية والعالمية، والحفاظ على التواجد في المراكز الأولى بالتصنيف العالمي.

وصعدت هانيا الحمامي المصنفة الـ 3 عالميا إلى ربع نهائي البطولة، بعد تغلبها على منافستها من هونج كونج توميتو هو المصنفة ال 38 عالميًا بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-9) (11-3) (11-2) في مباراة استغرقت (27) دقيقة.

وانطلقت بطولة جي بي مورجان للإسكواش 2023، المقامة بولاية نيويورك بالولايات المتحدة، يوم 18 يناير وتستمر حتى 26 يناير الجاري، بمجموع جوائز 180 ألف دولار، ويشارك بالبطولة ٩ لاعبين ولاعبات من وادى دجلة، وهم: مازن هشام، ويوسف إبراهيم، ومصطفى السرتي، ويحيي النوساني، ونوران جوهر، وهانيا الحمامي، وروان العربي، ونور أبو المكارم، وهنا معتز.

فيما تأهل كلا من: نوران جوهر، ومازن هشام، إلى الدور ربع النهائي لبطولة جي بي مورجان للإسكواش، المقامة في نيويورك، ليواصل أبطال الإسكواش ب"دجلة" تقديم أداء جيد بكبرى البطولات القارية والعالمية، والحفاظ على التواجد في المراكز الأولى بالتصنيف العالمي.



وصعدت نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا، للدور ربع النهائي للبطولة، عقب الفوز على مواطنتها مريم متولي المصنفة ال33 عالميًا بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-3)(11-8)(12-10) في مباراة استغرقت (31) دقيقة، وحجز مازن هشام المصنف ال9 عالميًا تذكرة التأهل عقب فوزه على الدجلاوي مصطفى السيرتي المصنف ال24 عالميًا بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-8)(11-7)(11-9) في مباراة استغرقت (39) دقيقة.



وانطلقت بطولة جي بي مورجان للإسكواش 2023، المقامة بولاية نيويورك بالولايات المتحدة، يوم 18 يناير وتستمر حتى 26 يناير الجاري، بمجموع جوائز 180 ألف دولار، ويشارك بالبطولة ٩ لاعبين ولاعبات من وادى دجلة، وهم: مازن هشام، ويوسف إبراهيم، ومصطفى السرتي، ويحيي النوساني، ونوران جوهر، وهانيا الحمامي، وروان العربي، ونور أبو المكارم، وهنا معتز.