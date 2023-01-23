الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى: الانضمام لحلف الناتو أفضل ضمان أمنى لأوكرانيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو سيكون أفضل ضمان أمني بالنسبة لبلاده.

جاء ذلك في تصريحات له، خلال لقاء مغلق مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، في العاصمة كييف، بحسب بيان للرئاسة الأوكرانية.

وذكر البيان أن زيلينسكي وجونسون بحثا الدعم الدولي لأوكرانيا، وفي اللقاء، أعرب الرئيس الأوكراني عن شكره لجونسون إزاء الدعم البريطاني لبلاده.

وفيما يتعلق بعملية التكامل بين بلاده والـ"ناتو"، قال زيلينسكي إنه يعتقد بأن عضوية أوكرانيا لدى الحلف ستكون أفضل ضمان بالنسبة لبلاده.

وفي وقت سابق اليوم، زار رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون كييف بشكل مفاجئ، واجتمع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وتعهد بأن بريطانيا "ستساند أوكرانيا طالما لزم الأمر".

وكان جونسون، الذي استقال من منصبه في سبتمبر العام الماضي في أعقاب سلسلة من الفضائح، رئيسًا للوزراء حينما غزت روسيا أوكرانيا في فبراير وسعى إلى جعل لندن أكبر حليف لكييف في الغرب.

وخلال هذه الجولة، زار جونسون بوروديانكا وبوتشا، بضواحي العاصمة الأوكرانية التي يُضرب بها المثل في الفظائع في الغرب حينما اتجهت القوات الروسية نحو كييف في المرحلة الأولى من الحرب قبل صدها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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