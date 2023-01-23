الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حاكم بيلجورود: وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف فوق بيلجورود الروسية

بيلجورود
بيلجورود

وقال جلادكوف عبر قناته على تطبيق "تلجرام"، "انطلقت وسائط دفاعنا الجوي فوق بيلجورود والمنطقة المحيطة بها".

وأضاف، "بحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات، خدمات الطوارئ تباشر الوضع على الأرض".

وشنت أوكرانيا عدة هجمات على المناطق الروسية على طول حدودها، بما في ذلك منطقة بيلجورود، خلال العملية العسكرية الخاصة لموسكو.

في مدينة بيلجورود نفسها، يسجل شهود العيان بشكل دوري تصدي الدفاع الجوي لأهداف في السماء.

و في منتصف ديسمبرالماضي ، لقي شخص مصرعه وأصيب ثمانية نتيجة قصف أوكراني بمنطقة بيلجورود الروسية.
 

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