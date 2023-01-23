الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس تبون يوجه رسالة لإبراهيم غالي بعد إعادة انتخابه أمينا عاما لجبهة البوليساريو

الرئيس الجزائري عبد
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة لإبراهيم غالي، بعد إعادة انتخابه أمينا عاما لجبهة البوليساريو.

 

وهنأ الرئيس، عبد المجيد تبون، إبراهيم غالي، بعد إعادة انتخابه أمينا عاما للجبهة قائلا: "أتقدم إليكم بأحر التهاني متمنيا لكم دوام النجاح والتوفيق. في أداء مهامكم النبيلة، خدمة للقضية الصحراوية العادلة وشعبها الأبي"، على حد قوله.

وأضاف تبون في تهنئته: "يسرني على إثر تجديد الثقة فيكم، أمينا عاما لجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، ورئيسا للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الشقيقة، أن أتقدم إليكم بأحر التهاني، متمنيًا لكم دوام النجاح والتوفيق في أداء مهامكم النبيلة، خدمة للقضية الصحراوية العادلة وشعبها الأبي".

وتابع: "كما يطيب لي بهذه المناسبة، أن أهنئكم على نجاح المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو، وأحيي صمود الشعب الصحراوي الشقيق، الذي قال كلمته وأكد مرة أخرى، تمسكه بحقه المشروع غير القابل للتصرف أو التقادم، في تقرير مصيره وفقا لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة..وإذ أجدد لكم التأكيد على موقف الجزائر الثابت، ودعمها المبدئي للقضية الصحراوية العادلة، تفضلوا، فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات التقدير والـمودة"، مجددا التأكيد على موقف الجزائر الثابت ودعمه المبدئي "للقضية الصحراوية العادلة".

وقد أعاد المؤتمرون في المؤتمر السادس عشر للجبهة، انتخاب إبراهيم غالي أمينا عاما لجبهة البوليساريو لعهدة مدتها ثلاث سنوات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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