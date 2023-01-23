الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تضرر خط أنابيب الغاز بعد قصف أوكراني لمدينة غورلوفكا في دونيتسك

تضرر خط أنابيب الغاز
تضرر خط أنابيب الغاز في غورلوفكا

أعلن المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا جرائم الحرب في أوكرانيا، تضرر خط أنابيب الغاز في غورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية نتيجة قصف القوات الأوكرانية.

ووفقا لبيان المركز: "فيما يتعلق بخطوط العمليات في مركز التنسيق المشترك لجمهورية دونيتسك الشعبية، في 22 يناير، وردت معلومات عن تعرض خط أنابيب الغاز في شارع سوخومسكايا بمدينة غورلوفكا، لأضرار نجمت عن قصف القوات الأوكرانية لمدن الجمهورية".

وبحسب مركز التنسيق المشترك، أطلقت ست قذائف من عيار 155 ملم على مدينة غورلوفكا.

وفي وقت سابق، أفاد مركز التنسيق المشترك عن قصف عدد من مدن الجمهورية يوم الأحد، على وجه الخصوص، تم قصف أكثر من 20 محطة كهرباء فرعية في منطقة بتروفسكي في دونيتسك، تاركة 2.1 ألف مشترك بدون كهرباء.

وفي ليلة الأحد أيضا، استخدمت قوات الأمن الأوكرانية صاروخ "توتشكا يو" لقصف الأحياء المدنية في إيلوفايسك في جمهورية دونيتسك، ولكن تم إسقاطه بمساعدة وسائط الدفاع الجوية الروسية، ولم تقع إصابات أو أضرار.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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