الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القوات الأوكرانية تنسحب من قرية كامينسكوي بمقاطعة زابوروجيه

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، عن انسحاب القوات الأوكرانية من قرية كامينسكوي في المقاطعة.

وقال روغوف: "بفضل أعمالنا الهجومية، تم طرد مقاتلي زيلينسكي من قرية كامينسكوي وهم حاليا في الضواحي الشمالية للقرية".

ووفقا له، تستمر الاشتباكات على خط الجبهة في زابوروجيه، والمدفعية الروسية تعمل بقوة، وتقع قرية كامينسكوي على ضفاف نهر يانتشكراك عند التقاء خزان كاخوفكا مع نهر دنيبر.

وفي وقت سابق، قال روغوف، إن العمليات الهجومية الرئيسية للجيش الروسي على هذا الخط الأمامي تتركز في منطقة مدينتي أوريخوف وغولييبول.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت، بمقتل نحو 295 من العسكريين الأوكرانيين بعمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة، مؤكدا إسقاط وسائل الدفاع الجوي الروسية مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية من طراز سو-25 بالقرب من قرية أنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم تدمير 9 طائرات مسيرة في مواقع متفرقة بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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