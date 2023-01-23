الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

على رأس وفد وزاري مهم.. رئيسة حكومة إيطاليا تصل الجزائر في زيارة رسمية

رئيسة مجلس الوزراء
رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني

وصلت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني، الأحد، في زيارة "عمل وصداقة" إلى الجزائر على رأس وفد وزاري مهم.

وكان رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن في استقبالها لدى وصولها إلى مطار هوارى بومدين الدولي بالجزائر العاصمة برفقة عدد من أعضاء حكومته.

ومن المقرر أن تشهد زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية إلى الجزائر دراسة العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز سبل بناء شراكة استراتيجية حقيقة حسبما أكده الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال زيارته الأخيرة إلى روما في مايو الماضي.

يذكر أن هذه الزيارة هي الثالثة لرئيس وزراء إيطالي إلى الجزائر في غضون عام واحد.

تجدر الإشارة إلى أن مجال التعاون بين البلدين في مجال الطاقة يشكل محورا رئيسيا للعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تعهدت الجزائر برفع إمداداتها من الغاز لإيطاليا إلى أزيد من ٢٥ مليار متر مكعب مع نهاية العام المنصرم.

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