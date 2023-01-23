بوشيلين: القوات الأوكرانية حاولت تدمير مناجم الملح قبل انسحابها من سوليدار

قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، إن الجيش الأوكراني قبل انسحابه من سوليدار، حاول تدمير مناجم الملح، وقطع سبل التواصل مع الداخل.



وكتب بوشيلين على موقع "تيليجرام" العدو، الذي غادر سوليدار، كان سيدمر مناجم الملح - فقد قطع سبل التواصل مع الداخل، مما جعل من الصعب النزول إلى المنجم ،لكن كل شيء قابل للاصلاح، وسنقوم بذلك بالتأكيد.



وأضاف: "ستنمو الأحياء السكنية الجديدة بالتأكيد حول مؤسسات استخراج الملح".



في وقت سابق، قال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، جنرال إيجور كوناشينكوف، إن القوات الروسية أكملت تحرير مدينة سوليدار من القوات المسلحة الأوكرانية مساء يوم 12 يناير.



وأضاف السيطرة الكاملة على المدينة سوف تسمح بقطع طرق إمداد القوات المسلحة الأوكرانية في أرتيميفسك.