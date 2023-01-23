الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائب أمريكي يطالب بنقل صواريخ باليستية إلى كييف لشن ضربات على القرم

صواريخ باليستية
صواريخ باليستية

طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول، واشنطن بإرسال صواريخ باليستية تكتيكية طويلة المدى إلى كييف لضرب أراضي شبه جزيرة القرم وهزيمة روسيا.

وقال كول لشبكة ABC News: "إن أوكرانيا بحاجة إلى صواريخ ATACMS الباليستية بعيدة المدى لضرب شبه جزيرة القرم".
 

وأضاف ماكول، أن "مستشارين رفيعي المستوى" وأوكرانيين يتحدثون عن الحاجة إلى توفير صواريخ ATACMS للتمكن من مهاجمة أراضي شبه الجزيرة الروسية، حيث أنه، وفقا لعضو الكونغرس، يتم إطلاق طائرات مسيّرة من أراضي شبه الجزيرة.

وقال عضو الكونجرس: "عندما نمنحهم ما يحتاجون إليه أنظمة ستينغر الدفاع الجوي المحمولة، وأنظمة جافلين المضادة للدبابات، وراجمات صواريخ هيمارس، ثم أسلحة مدفعية بعيدة المدى، فإنهم سينتصرون".

وفي وقت سابق، وصف ماكول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ "الجبانة" لرفضها إمداد أوكرانيا بالصواريخ، قائلا إن مثل هذه القرارات "المبنية على مخاوف خاطئة من التصعيد تطيل الحرب".

ووفقا لماكول، فإن الأوكرانيين كانوا يطالبون بـ ATACMS منذ شهور من أجل "تحرير أراضيهم السيادية"، وأيضا لمهاجمة "أماكن القيادة والسيطرة" التابعة للجيش الروسي.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.

ومن جانبها صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول "الناتو تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.


وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إلى أن تزويد أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
 

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