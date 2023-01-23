وزير داخلية النمسا: عدد طلبات اللجوء تضاعفت 3 مرات العام الماضى

أكد جيرهارد كارنر وزير داخلية النمسا أن عدد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي زاد بمقدار النصف تقريبًا في العام الماضي وقد تم تسجيل أكبر زيادة في النمسا، حيث تضاعف عدد طلبات اللجوء ثلاث مرات تقريبًا.



وقال كارنر - في تصريحات الأحد إن العدد الكبير من طلبات اللجوء لا سيما في الدول غير الساحلية مثل النمسا يعد دليلا على "أن نظام شنجن معطل".



وأوضح كارنر أن الحماية الفعالة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي تحتاج إلى تحسينات فنية وتعديلات قانونية.



ومن جانب آخر، ذكر تقرير صادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم أنه تم تقديم معظم طلبات اللجوء مرة أخرى في ألمانيا، بينما جاءت النمسا في المركز الرابع.



ووفقًا للتقرير ارتفع عدد طلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة إلى 923 ألفا و991 طلبا في العام الماضي بزيادة قدرها 5ر46 بالمائة مقارنة بعام 2021.