الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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زاهى حواس: متاحف أوروبا وأمريكا تشترى الآثار المسروقة

زاهى حواس
زاهى حواس

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، عن أخر التطورات في إعادة الآثار المسروقة من متاحف أوربا وأمريكا.

وقال خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة "القاهرة والناس"، مساء اليوم الأحد، إن المتاحف في أوروبا وأمريكا تشتري الآثار المسروقة، كما أنها تشجع تجار الآثار في العالم على سرقة الآثار.

 وأضاف «حواس»، أنه قدم مناظرة عالمية في جامعة اكسفورد للمطالبة برجوع القطع الفريدة للمتحف المصري الكبير، موضحًا أن قانون اليونسكو لا يحمى الآثار المسروقة بشكل قاطع، وأنه كانا مسئولًا شخصيًا عن إعادة 6 آلاف قطعة أثرية من الخارج بالذراع وليس القانون.

وأشار إلى أن حجر رشيد أيقونة الآثار المصرية، ومكانه الحقيقي  يجب أن يكون في المتحف المصري الكبير، ويهدف وصول حمل استرداد حجر رشيد إلى مليون توقيع، والشعب الإنجليزي نفسه يرغب في عودة هذا الأثر في مصر، مؤكدًا أن هناك صحوة في كل دول العالم للمطالبة بعودة أثارها المسروقة في الغرب.

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